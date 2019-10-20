Разработчики признались, что сложно было создавать секс-сцены в игре "Ведьмак"

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Секс-сцены игры "Ведьмак"
Секс-сцены игры "Ведьмак" / witcher-serial

Одним из самых дискомфортных этапов создания игры "Ведьмак" для самих разработчиков были сцены сексуального типа. Об этом рассказал сценарист Witcher 3: Wild Hunt Якуб Шамалек.

Как он рассказал в интервью Eurogamer, никто из команды CD Projekt (компании, занимающейся производством "Ведьмака") не хотел создавать секс-сцены. По его словам, это был довольно "неуклюжий процесс".

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"В какой-то момент в комнату писателей вошел продюсер и сказал: "Нам нужно 12 кат-сцен с сексом. Кто хочет их написать?". Никто не хотел этого делать. Если я правильно помню, я написал их все. Это был довольно неуклюжий процесс для всех участников", – вспоминает Шамалек.

Он также рассказал, что сначала писали сценарий с эротическими сценами. Далее текст передавали мокап-актерам, и должны были следовать сюжету, отыгрывая написанные сцены.

Секс-сцени грі «Відьмак»
Написанные сцены дальше играли актеры

"Аниматоры должны были придумать, как это показать, а затем управлять мокап-актерами, а потом актеры должны выполнить это и следовать сценарию", – добавил Шамалек.

При этом он добавил, что CD Projekt Red не ставили целью придать игре эротичности, а пытались больше раскрыть персонажей или добавить юмора.

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Теги: Новости Техно Техно Игры Секс CD Projekt
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