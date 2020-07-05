Согласно официальным данным, 30% всех дорожно-транспортных происшествий, вызванных техническими проблемами, связанных с повреждением колес. Поэтому японский производитель шин Bridgestone и компания Microsoft объявили о сотрудничестве с целью разработки первой в мире системы мониторинга шин, позволяющей отслеживать состояние колес в реальном времени.

По словам представителей Bridgestone и Microsoft ПО получит название "Система мониторинга повреждений шин" (TDMS). Это будет первая подобная инициатива, способная выявить проблему в режиме реального времени.

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Как будет работать система TDMS

Программное обеспечение основано на облачной платформе Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP). Для эффективной работы применяются специальные датчики, которые анализируют колеса автомобилей при помощи специальных алгоритмов с целью выявления изменений в структуре шин. Как только возникает опасность, водитель сразу получает соответствующее сообщение, что позволяет ему в кратчайшие сроки устранить повреждения.

"Цифровые технологии играют огромную роль того, чем мы занимаемся сегодня в Bridgestone. Крайне важно, чтобы мы работали с ведущими партнерами в области, которые могут удовлетворить наши потребности сегодня и в будущем. Объединившись с Microsoft, мы имеем возможность донести TDMS до миллионов водителей, предлагая им лучшую безопасность и спокойствие", – заявил Лоран Дарту, генеральный директор и президент Bridgestone.

Видео демонстрирует работу системы TDMS

Когда будет работать система TDMS

Прямо сейчас новая система мониторинга повреждений шин Bridgestone доступна для всех автопарков и производителей оборудования, использующих облачную платформу MCVP от Microsoft.

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Кстати, ранее производитель шин Pirelli представила разумную автомобильную шину с поддержкой 5G.

Новая система датчиков Pirelli Cyber ​​Tire в будущем сможет предоставлять полную информацию о модели машины, пройденном километраже, динамической нагрузке и потенциально опасных ситуациях на дороге.

Полученные сведения позволят автомобилю адаптировать свои системы управления, что значительно повысит уровень безопасности, комфорта и производительности. Кроме того, система будет отправлять ту же информацию другим автомобилям на дороге.