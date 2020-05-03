24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Разработку украинского школьника применит Европейское космическое агентство

- Читати новину українською
Артем Шелестов
Артем Шелестов / 24 канал

Школьник из Киева усовершенствовал скрипт для Европейского космического агентства и теперь его могут использовать ученые со всего мира.

Так как изменение климата и экологические проблемы – это одни из насущных вопросов в мире, семиклассник Артем Шелестов исследовал корреляцию между зелеными насаждениями и качеством атмосферного воздуха, сообщает МАН.

Интересно Маск придумал, как сделать спутники Starlink невидимыми для астрономов

Программный код украинского школьника позволит со спутников точнее отличить здоровую растительность от больной.

За свою работу Артем Шелестов занял первое место среди сотен участников на Всеукраинском конкурсе "Эко-взгляд" Малой академии наук Украины (МАН).

артем шелестов
Школьник победил во всеукраинском конкурсе / Скриншот

шелестов артем
Теперь изобретение Артема Шелестова (слева) будет использовать Европейское космическое агентство / Скриншот

Что известно об "Эко-взгляде"Это всеукраинский конкурс, который начали в 2019 году. Его целью является популяризация знаний по экологии, географии, смежных отраслях науки и даже по дистанционному зондированию Земли. Цель конкурса – не просто поддержка украинской молодежи, а и привлечение ее к научно-исследовательской деятельности. 

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Киева Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Техно Техно Космос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Где заказывать еду онлайн: подборка интернет-магазинов продуктов в Украине
2 мая , 18:02 Где заказывать еду онлайн: подборка интернет-магазинов продуктов в Украине
Ірина Полицька
Как работает кабинет гражданина на портале "Дия": комментарий министра Федорова
29 апреля , 12:11 Как работает кабинет гражданина на портале "Дия": комментарий министра Федорова
Ірина Буртик