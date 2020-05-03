Разработку украинского школьника применит Европейское космическое агентство

Школьник из Киева усовершенствовал скрипт для Европейского космического агентства и теперь его могут использовать ученые со всего мира.

Так как изменение климата и экологические проблемы – это одни из насущных вопросов в мире, семиклассник Артем Шелестов исследовал корреляцию между зелеными насаждениями и качеством атмосферного воздуха, сообщает МАН.

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Программный код украинского школьника позволит со спутников точнее отличить здоровую растительность от больной.

За свою работу Артем Шелестов занял первое место среди сотен участников на Всеукраинском конкурсе "Эко-взгляд" Малой академии наук Украины (МАН).



Школьник победил во всеукраинском конкурсе / Скриншот



Теперь изобретение Артема Шелестова (слева) будет использовать Европейское космическое агентство / Скриншот

Что известно об "Эко-взгляде"Это всеукраинский конкурс, который начали в 2019 году. Его целью является популяризация знаний по экологии, географии, смежных отраслях науки и даже по дистанционному зондированию Земли. Цель конкурса – не просто поддержка украинской молодежи, а и привлечение ее к научно-исследовательской деятельности.