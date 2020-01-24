Разрушитель мифов испытал возможности робопса Boston Dynamics

В сентябре прошлого года компания Boston Dynamics начала принимать заказы на роботизированного пса Spot. Его уже опробовали в деле американские полицейские, а вскоре спектр возможностей работа станет значительно шире. Производитель объявил о выпуске в открытый доступ набора инструментов для разработчиков (SDK). Возможности робопса испытал знаменитый разрушитель мифов.

Отныне каждый желающий может загрузить SDK для Spot из репозитория на GitHub. Это позволяет разработчикам создавать собственные приложения для взаимодействия с роботом и тем самым учить его новым возможностям. Правда, им по-прежнему необходимо присоединиться к программе раннего доступа, чтобы арендовать работа, отмечает Engadget.

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В качестве примера Boston Dynamics пригласила компанию HoloBuilders, которая использовала SDK, чтобы научить Spot обходить строительную площадку, снимая 360-градусное видео и отправляя его в специальное приложение.

Рекламное видео робопса Spot:

Тестирование робопса Spot

Испытать Spot удалось и бывшему ведущему популярного телевизионного шоу "Разрушители Мифов" Адаму Сэвиджу. Он опубликовал видео, в котором руководит роботом и демонстрирует его возможности.

Адам Сэвидж тестирует Spot:

Ведущий планирует провести с робопсом целый год, тестируя его всевозможными способами вместе со своей командой.

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