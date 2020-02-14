Разрушитель мифов проехался на роботе Бостон Dynamics

Boston Dynamics часто вспоминает о способности робопса Spot проникать в опасные для человека места. Робот способен проверять места утечки газа или других опасных материалов. Но бывший разрушитель мифов Адам Сэвидж решил протестировать работа в несколько ином направлении.

Недавно Сэвидж получил робопса Spot на тестирование в течение года. Он протестовал его на территории, где был разрушен не один миф. Команда Сэвиджа уже запланировала ряд тестов для творения Boston Dynamics, поэтому год для робопса будет не простым.

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Ведущий популярного шоу продолжает испытывать робота Spot. Результаты тестов можно найти на youtube канале Адама.

Новые испытания робота Spot

Робот неплохо преодолевает различные препятствия, подъемы и неровности и нам это демонстрировали неоднократно. На этот раз Сэвидж решил совместить две страсти и применить не такой привычный тест.

Адам рассказал, что мечтал прокатиться на робособаке, однако тот не приспособлен для поездок верхом, потому Сэвидж запряг робота в рикшу. Оказалось Spot прекрасно выполняет такую ​​работу.

Новый тест робопса Spot от разрушителя мифов:

За пять дней изобретатель сконструировал удобную модель рикши, приспособленную для того, чтобы Spot мог уверенно тянуть ее.

К слову, специальная платформа предусмотренная конструкторами позволяет закрепить на роботе различные расширения. Именно эту платформу и использовал Сэвидж для того, чтобы приспособить работа к тасканию рикши.

И хотя Spot прекрасно справился с поставленной задачей, техник отметил, что такой результат возможен только на ровной поверхности. Тянуть такие грузы под гору робот не сможет, поскольку не приспособлен для этого. Техник, отметил, что Spot не "понимает", что он тянет прикрепленный к нему груз. Это означает, что программно не предусмотрена смена режима работы робопса и он работает менее эффективно.

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После внесения поправок в алгоритм Spot ощутимо изменил режим работы и смог приспособиться для более эффективного выполнения задания. Он "почувствовал" груз и "понял" когда нужно увеличить скорость во время подъема вверх.

В будущем будут доступны гибкие настройки работа, которые помогут ему эффективно выполнять задачи и "понимать" с какой стороны к нему прикреплен груз и что он с ним делать.

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