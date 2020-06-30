Бренд Realme выпустил новый бюджетный смартфон под названием Realme C11. Новинка получила мощную батарею, при этом ценник довольно привлекательный – 100 долларов.

Как передает fonearena.com новость работает на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio G35 и 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

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Также устройство получило стильный дизайн с тонкими боковыми рамками, а также двойную основную камеру.

Продажа Realme C11 стартует 11 июля / fonearena.com

Чем еще интересен

Новинка получила 6,5-дюймовый экран с разрешением 1600х720 пикселей. Для дополнительной защиты смартфон покрыт защитным покрытием Corning Gorilla Glass. Устройство получило тонкие рамки и каплевидный вырез вверху для фронтальной камеры. Ее разрешение 5 Мп.

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Что касается основной камеры, то как мы уже упоминали, она двойная с модулями на 13 и 2 Мп. Еще одно преимущество новинки – автономность. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мач.

Цена

Ну и самое приятное. Стоимость Realme C11 составляет 100 долларов (2 680 гривен по нынешнему курсу). Устройство поступит в продажу в сером и зеленом цветах. Дата старта продаж – 7 июля.