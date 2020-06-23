Молодой китайский бренд Realme появился на украинском рынке совсем недавно. Но он уже зарекомендовал себя как производитель доступных смартфонов. Неудивительно, что производитель решил расширить сферу деятельности.

Как сказано на официальном сайте Realme, недавно компания вышла на рынок смарт-телевизоров и такой шаг стал довольно успешным. Неудивительно, что производитель хочет расширить свою линейку продуктов.

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Детали

В частности, Realme анонсировала новое портфолио. Как показывает постер, теперь производитель будет заниматься не только смартфонами и телевизорами, а также умными часами, наушниками и павербанками, устройствами для умного дома и путешествий. Например:

роботы-пылесосы,

зарядки для автомобилей,

умные дверные замки,

проекторы,

камеры наблюдения,

весы,

электронные щетки.

Как пояснили в компании, все эти продукты IoT будут занимать ниши в различных ценовых категориях, как бюджетных, так и премиум. Новинки должны представить уже в этом году.

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Как видим, Realme все активнее наступает на пятки еще одной китайской компании Xiaomi. Этот производитель тоже хорошо известен своей очень широкой линейкой устройств. Не зря Realme уже окрестили "убийцей Xiaomi".

Realme расширяет производство / realme.com