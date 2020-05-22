Realme выпустила очень бюджетные беспроводные наушники

Китайский бренд Realme зарекомендовал себя как производитель бюджетных смартфонов. Компания представила фирменные беспроводные наушники Buds Air Neo, их стоимость тоже приятно удивляет.

Новинка уже появилась на официальном сайте компании. Buds Air Neo получил классический для TWS-наушников форм-фактор.

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Новинка оснащена 13-миллиметровыми фирменными драйверами Large Boost, которые обеспечивают качество звучания.

Buds Air Neo получили классический форм-фактор / event.realme.com

На одном заряде наушники могут работать до 3 часов в режиме воспроизведения музыки. Если же подзаряжать гаджет с помощью кейса, то автономность можно расширить до 17 часов.

Интересно, что устройство получило специальный игровой режим, обеспечивающий двукратное снижение значения задержки сигнала.

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Также устройство получил функцию быстрого сообщения при извлечении из чехла и сенсорные элементы для управления плейлистом и ответа на входящие звонки и тому подобное.

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Новинка поступит в продажу 25 мая.