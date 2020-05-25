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Realme выпустила свой первый смарт-телевизор с очень доступным ценником

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Умный телевизор Realme Smart TV.
Умный телевизор Realme Smart TV. / Скріншот

Молодой китайский бренд Realme продолжает завоевывать рынок. Теперь компания провела презентацию и представила свою первую линейку умных телевизоров Realme Smart TV.

Во время презентации производитель сообщил, что телевизоры Realme TV будут доступны в двух размерах, с экранами диагональю 32 и 43 дюйма. Интересно, что модели получили чрезвычайно тонкие рамки по всему периметру экрана.

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Что еще интересного

Новинка поддерживает технологию обработки изображения Chroma Boost Picture Engine, которая улучшает качество картинки. Пиковая яркость экрана составляет 400 кд/м2.

Устройство работает на базе 4-ядерного 64-разрядной однокристальной системы MediaTek, не использовавшейся ни в одном другом телевизоре. Графический ускоритель здесь Mali-470 MP3. Также здесь предусмотрено гигабайт оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.

Презентация Realme: видео

Телевизор оснащен четырьмя громкоговорителями суммарной мощности 24 Вт и поддержкой Dolby Audio.

Realme Smart TV работает под управлением операционной системы Android TV. Также предусмотрены кнопки для YouTube, Amazon Prime Video и Netflix.

Цена

  • Младшая версия Realme Smart TV стоит 170 долларов (4600 гривен).
  • Модель с диагональю 43 дюйма оценили в 290 долларов (7 800 гривен).
Теги: Новости Техно Техно Бытовая техника
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