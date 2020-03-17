Realme 6i – бюджетный смартфон с геймерскими характеристиками

Недавно компания Realme представила смартфоны Realme 6 и 6 Pro, а теперь к ним присоединился Realme 6i. Новинка стоит существенно дешевле чем Realme 6, однако обладает геймерскими спецификациями.

Realme 6 и 6 Pro были представлены на родном для компании индийском рынке, а Realme 6i показали в Мьянме, поэтому сравнивать цены не правильно, отмечает pricebaba.

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Особенности смартфона

Новинка получила SoC MediaTek Helio G80 и дисплей HD+ диагональю 6,5 дюйма. Оперативной памяти смартфон получил немного – 3 или же 4 ГБ. Что касается постоянной памяти, то здесь доступны версии на 64 или 128 ГБ, а аккумулятор емкостью 5000 мАч обещает немалую автономность. А теперь о фотовозможности гаджета – основная квадрокамера получила главный 48-мегапиксельный датчик, а фронталка – 16 Мп.



Realme 6i – недорогой геймерский смартфон

Что интересно, Realme 6i доступен только в цветах Master Desing, которые в случае других моделей обычно доступны за дополнительную плату.

Цена смартфона

За новинку просят 175 или 210 долларов в зависимости от конфигурации, при том, что Realme 6 с лучшими параметрами в Индии стоит те же 175 долларов.

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