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Realme Band – новый фитнес-браслет с цветным экраном и зарядкой через USB

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В линейке устройств бренда Realme появился первый фитнес-браслет, который назвали Realme Band. Его возможности аналогичные Xiaomi Mi Band 4 и Honor Band 5, хотя по автономности он им уступает.

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Характеристики устройства

Realme Band получил немного изогнутый цветной LCD-дисплей с диагональю 0,96 дюйма и разрешением 160×80 пикселей. Корпус имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Стандартный ремешок выполнен из силикона. В одной из его частей скрывается USB-разъем для подзарядки, как и в Honor Band 5i. То есть никаких дополнительных аксессуаров для подзарядки не потребуется.


Штекер для зарядки встроенный в ремень

На внутренней стороне браслета предусмотрен датчик сердцебиения. В режиме активного использования встроенного аккумулятора на 90 мА/ч должно хватать на 6-9 дней работы. Стандартные функции мониторинга сна, сообщений со смартфона и отслеживания физической активности в различных режимах тоже предусмотрены.


Заряда батареи хватит до 9 часов работы


Новинка будет доступна для покупки уже в марте

Цена и старт продаж

Сейчас цену на Realme Band не раскрыли, но вероятно, гаджет будет дешевле чем Xiaomi Mi Band 4. Старт продаж в Индии запланирован на 5 марта, а позже новинка появится и в других странах.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Фитнес-трекер Гаджеты
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