Реальные характеристики iPhone 11 оказались хуже, чем ожидалось

Во время осенней презентации 2019 Apple традиционно не раскрывала большинство характеристик новых iPhone: детали спецификации пользователи узнавали из утечек. Однако и именитые инсайдеры иногда ошибаются и на практике характеристики долгожданных смартфонов оказались далеко не такими, как прогнозировалось.

Китайский регулятор TENAA пролил свет на реальные характеристики всех трех моделей – цифры оказались не самыми выдающимися, передает Wccftech.

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Оперативная память. Вопреки слухам, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max не получили по 6 ГБ оперативной памяти – объем оперативной памяти обеих модификаций флагмана 4 ГБ RAM-памяти, как и в младшей версии iPhone 11.

Дисплей. Стало известно и о разрешении OLED-дисплея каждой модели: 1792х828 пикселей в 6,11-дюймового iPhone 11, а у версий Pro и Proi Max – 2436x1125 и 2688х1242 при диагонали 5,85 и 6,46 дюйма соответственно.

Аккумулятор. Регулятор также раскрыл емкость аккумулятора новинок: iPhone 11 Pro – 3046 мАч, iPhone 11 – 3110 мАч, iPhone 11 Pro Max – 3969 мАч, как и сообщалось ранее.

Дата старта продаж и стоимость. Продажи новинок стартуют завтра, 20 сентября. Стартовая цена iPhone 11 в Украине составит 23 999 гривен (за " самый дешевый" смартфон).

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