Реанимация информационного пространства: как Facebook планирует поддержать журналистские проекты

15 января социальная сеть Facebook заявила, что планирует инвестировать 300 миллионов долларов в локальные журналистские программы в течение трех лет.

Об этом сообщили на сайте CNN.

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По словам представителя компании Facebook, они будут инвестировать эти средства в новостные проекты, партнерства и контент. В частности, деньги направят на финансирование некоммерческих журналистских организаций, таких как Пулитцеровский центр и Report for America, а также на гранты для местных новостных изданий.​

Кроме того, Facebook не хочет, чтобы издательства были зависимыми от компании, но социальная сеть должна всячески поддерживать их. ​Этот шаг компания сделала в сложное для местных газет и веб-сайтов время, когда медиа сталкиваются с падением прибыли и читательской аудитории из-за цифровой революции и глобализации, в которой Facebook был передовым, привлекая миллиарды долларов доходов от рекламодателей и широкое внимание аудиторий.

Также представители компании добавили, что медиа-индустрия переживает новый этап развития, и никто не знает, как будет выглядеть будущее журналистики, но Facebook своими инвестициями хочет присоединиться к поиску решения.

Почему инвестиции важны для журналистики?

Печатные газеты и региональные журналистские издания находятся в ненадежном положении, ведь с появлением Facebook, Google и других интернет-сервисов печатные медиа уходят в прошлое. Поэтому крупные компании стараются всячески остановить упадок, или же хотя бы "дать новую жизнь" маленьким медиа в интернет-пространстве. К слову, в прошлом году компания Google, которая получила прибыль в размере 9,19 миллиарда долларов, направила 300 миллионов на "Инициативу Google News".

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