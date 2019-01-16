Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании

Компания Lenovo уже может похвастаться своими успехами на украинском рынке. Производитель внедряет и активно пропагандирует новые технологии, а его продукция продолжает завоевывать своих поклонников в Украине.

Уже несколько кварталов подряд Lenovo занимает ведущую позицию на рынке портативных компьютеров в Украине. Техно 24 удалось расспросить у генерального директора Lenovo в Украине Тараса Джамалова о том, как производителю удалось добиться таких успехов и чем особен украинский рынок ПК. Кроме того, глава украинского представительства производителя рассказал, какие планы у компании на ближайшее время.

В ноябре Lenovo удерживает лидерство на украинском рынке в сфере продаж ПК. Как вам удалось достичь такого результата?

Зависит от того, какую точку отсчета мы берем. Если мы берем совсем давние времена, это 8 лет назад, например, то это был один путь. За последние пару лет мы лишь упрочняем свои лидерские позиции.

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Если говорить о последних двух или полутора годах, что мы сделали принципиально нового, того что не делают конкуренты? Мы очень сильно сосредоточились на процессе так называемого Customer Centricity, когда мы во главе всех процессов ставим нашего клиента. И за последние полтора года мы полностью поменяли сервисную политику, полностью обновили веб-сайт и создали в Украине именно украинский контакт-центр для клиентов. Мы реализовали такой проект, в который никто не верил – ремонт в течении 5 дней для бизнес-серий ноутбуков и десктопов. Этого нет ни у одного из конкурентов.

Все это в целом дает уверенность нашим клиентам в нас, как в партнере и, на мой взгляд, именно это позволяет нам удерживаться в лидерах рынка.

Недавно в Пекине открыли полностью автоматизированный магазин Lenovo Lecoo. Заработает ли такой магазин в Украине и если да, то когда этого ожидать?

Если говорить именно о магазине открытом для всех, то в Украине у нас на сегодня нет наших монобрендовых магазинов. Мы в поиске формата интересного для потребителей, для наших клиентов. Пока этот формат не финализирован. Мы не хотим открывать, как все, потому что монобрендовый магазин часто скучный и в него часто идут из-за специальных ценовых предложений или из-за каких-то акций.

Мы хотим открыть интересный формат и сейчас с коллегами и, с независимыми консультантами ищем формат, который бы был действительно интересен для украинских потребителей. Поэтому пока у нас нет магазина и даже финализированного формата. Когда он будет, я не исключаю, что мы будем применять там эти технологии, хотя не могу этого обещать и даже давать вероятностную оценку.

Как работает магазин без персонала Lenovo Lecoo – смотрите видео

Мы хотим открыть интересный формат и сейчас с коллегами и, с независимыми консультантами ищем формат, который бы был действительно интересен для украинских потребителей. Поэтому пока у нас нет магазина и даже финализированного формата. Когда он будет, я не исключаю, что мы будем применять там эти технологии, хотя не могу этого обещать и даже давать вероятностную оценку.

Но технологии в любом случае интересны и их в любом случае надо внедрять. Мы как инновационная компания должны использовать любой шанс чтобы их «щупать» и пропагандировать. И мы в ближайшее время планируем делать обновление нашего Киевского офиса и всех систем разграничения доступа непосредственно у нас в офисе. Мы надеемся, что договоримся и c офисным центром и доступ к паркингу и так далее, будут полностью на face recognition technology и car-place recognition technology. То есть, фактически планирую сделать систему, которая будет распознавать всех сотрудников, всех наших гостей офиса и не затруднять их дополнительными системами аутентификации, такими как, например, proxy card.

Это не настолько круто, как магазин, который работает без людей, но уже какой-то шаг и надеюсь мы зададим тренд в индустрии или хотя бы покажем нашим соседям по офисному центру что вот так можно, не бойтесь, пробуйте, это круто.

Какая специфика украинского рынка, чем он отличается от мировых рынков?

Отличий очень много, некоторые из них просто отличия, некоторые положительные, некоторые все таки отрицательные.

Из тех, которые я бы выделил как нейтральные отличия: это то, что для нас, для тех, кто работает на рынке Украины, слово, которое больше всего характеризует работу на нашем рынке и его поведение это "нестабильность". То есть, у нас постоянные изменения в любую сторону и это уже данность, которая сопровождает нас несколько лет. Это и колебания потребительских настроений от "все хорошо, купим всего и побольше" до "давайте копить на консервы". Это и девальвация национальной валюты. Это и нестабильная ситуация с потребительскими кредитами. То есть, у нас самое большое отличие от других рынков мира, а Европы так точно, это то что у нас слишком часты макроэкономические изменения.

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Из не очень хороших отличий от развитых европейских рынков, это то, что все таки объективно наш потребитель в Украине не столь обеспечен финансово, как обеспечены люди в Британии или в Германии. Из этого проистекает то, что средняя стоимость устройств ниже, чем в развитых странах Западной Европы. Это такое отличие, которое, я надеюсь, со временем сойдет на нет.

Тарас Джамалов рассказал об особенностях украинского рынка ПК / Фото: Техно 24

Но есть и позитивное отличие. Это то, что на рынок Украины мы как производители компьютерной техники смотрим с большим оптимизмом. Потому что по показателю насыщенности рынка компьютерной техникой, мы все еще можем показать большой рост. Например, в той же Западной Европе, мы не найдем семью или человека у которого не было бы ноутбука. Это почти нонсенс. У нас все еще огромное количество людей, которые не имели опыта пользования этими устройствами, и мы понимаем, что это лишь вопрос времени, когда у них появится осознание необходимости покупки таких устройств, как ноутбуки, планшеты или десктопы.

Соответственно позитивное отличие от рынков Западной Европы то, что рынок еще не насытился. И как только у нас будут перемены к лучшему в макроэкономических показателях, наш рынок может резко увеличиться в объеме.

Типичный пользователь Lenovo. Какой он? Можете его описать?

Для нас, как для бренда в целом, его или к счастью, или, к сожалению, нет. Есть продукты, для которых можно создать портрет пользователя. У нас слишком большое портфолио – и для каждого из наших продуктов есть портрет клиента, но нет какого-то обобщенного.

Как пример, мы встретились на презентации принципиально нового продукта YOGA Book, который предназначен для творческих людей. То есть, портрет пользователя этого устройства – это творческий человек, который близок к графической культуре, культуре рисования, к художественной или фотокультуре. Отдельно у нас есть целый модельный ряд ThinkPad. Там портрет пользователя – это компании, либо бизнесмены, либо бизнесвумен, которые ценят надежность, устойчивость, которые часто путешествуют и им нужно такое устройство, которое никогда не подведет.

Есть устройства YOGA, которые в какой-то степени предназначены для людей, которые близки к фешн-индустрии. Потому, что это устройство очень красивое, оно с необычными для ноутбуков шарнирами.

Обзор YOGA Book C930 – смотрите видео

У нас как у компании широкая целевая аудитория, но для каждого отдельного продукта есть достаточно узкий сегмент, на который мы смотрим и именно с учетом потребности этих пользователей мы создаем устройства. Грубо говоря, устройства, которые мы создаем для геймера, едва ли подойдут творческому человеку, который путешествует. Но любой человек из любого сегмента найдет тот продукт, который будет ему максимально интересен и максимально полезен.

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На кого мы традиционно не ориентируемся – это дети младше 12 лет, а верхнего предела и нет.

Отметим, Техно 24 уже рассказывал о самых успешных продуктах Lenovo и об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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