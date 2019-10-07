Red Dead Redemption 2 выйдет на PC: дата релиза и трейлер игры

Студия Rockstar официально анонсировала PC-версию игры Red Dead Redemption 2. Заметим, это первая игра серии, которая добралась до персональных компьютеров.

Дата выхода. Релиз Red Dead Redemption 2 на PC запланировали на 5 ноября 2019 года, об этом студия сообщила на своем официальном сайте. Правда пользователям Steam придется еще немного подождать: игра доберется до магазина только в декабре.

Читайте также: Украинцы сняли трейлер новой игры Ubisoft: видео

По словам разработчиков, PC-версия Red Dead Redemption 2 получит улучшенную картинку, а также немало дополнительных настроек графики. Также расширят контент одиночной кампании: появятся новые задачи, виды оружия, бандитские укрытия и прочее.

Кроме того, анонсировали и Red Dead Online, где пользователи получат доступ ко всем обновлениям в том числе и ролям.

Трейлер игры Dead Redemption 2 – смотрите видео

Предварительный заказ и бонусы. Предварительный заказ Red Dead Redemption 2 в Rockstar Games Launcher можно будет сделать уже 9 октября. Те, кто оформят его до 22 октября включительно, получат бесплатный апгрейд до Premium Edition, а также две игры в подарок на выбор из этого списка:

Grand Theft Auto III; Grand Theft Auto: Vice City; Grand Theft Auto: San Andreas (в настоящее время ее можно получить бесплатно за установку Rockstar Launcher, предложение действует до 8 октября) Bully: Scholarship Edition; L.A. Noire; Max Payne 3.

Те, кто оформят предварительный заказ после 22 октября, также смогут рассчитывать на бонусы, но уже не на все: они получат набор для выживания, боевого коня, карту сокровищ, дополнительные деньги для сюжета и 50 золотых слитков для Red Dead Online.

Читайте также: Игра Call of Duty Mobile официально доступна на iOS и Android

В Epic Games Store, Humble Store, GameStop и других магазинах предварительные заказы можно будет сделать с 23 октября. Однако в качестве бонуса за предзаказ на сторонних площадках в Rockstar Games обещают только 25 золотых слитков для Red Dead Online.

К тому же PC-версия Red Dead Redemption 2 войдет в библиотеку Google Stadia уже при запуске стримингового сервиса в ноябре.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно