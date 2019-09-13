Red Dead Redemption 2 выйдет на PC: новые доказательства разработки игры

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Red Dead Redemption 2 выйдет на PC
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC / Фото из свободных источников

Долгожданная PC-версия игры Red Dead Redemption 2 еще не анонсирована официально, однако сомнений что она увидит мир становится все меньше. Датамайнер с форума GTA Forums нашел в файлах вестерна память разных PC-нюансов.

Строки кода, посвящены описанию функций DirectX 12, MSAA, а также качеству текстур и частоте обновления – вряд ли бы это все нашлось в файлах игры Red Dead Redemption 2, если бы PC-версия находилась на стадии разработки, сообщает Wccftech.

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Кроме того, в коде оказались небольшие упоминания настроек монитора – неотъемлемой части любого персонального компьютера.

Red Dead Redemption 2
Rockstar работает над PC-версией игры Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Дата релиза Red Dead Redemption 2 на PC пока не известна

Кажется, что официальный анонс уже на носу. Остается ждать официального заявления Rockstar.

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Теги: Техно Игры
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