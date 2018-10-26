Игра Red Dead Redemption 2 официально вышла на PlayStation и Xbox

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Red Dead Redemption 2:сюжет, трейлер и свежие скриншоты из игры
Red Dead Redemption 2:сюжет, трейлер и свежие скриншоты из игры / Rockstar

Студия Rockstar представила свою новую игру Red Dead Redemption 2 во всей красе. Долгожданное продолжение популярного вестерна давно тревожит души виртуальных ковбоев и хулиганов и наконец они получили возможность сыграть в него.

Америка конца XIX века – место беспокойное и оживленное. Поселенцы все прибывают и прибывают, конкуренция в городах нарастает, а жизнь становится с каждым днем опаснее.

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Головний герой Red Dead Redemption 2 – Артур Морган

Главный герой Red Dead Redemption 2 – Артур Морган

Именно на глубине мира, его детализации и проработке и акцентирует внимание трейлер. Одними перестрелками и прыжками на лошадях не обошлись. Причудливый сюжет, увлекательный геймплей и возможность окунуться в прошлое США – вот что Red Dead Redemption 2 обещает подарить всем игрокам. У каждого встречного героя в запасе есть парочка интересных историй, а когда слушать байки про чужие приключения надоест, достаточно вскочить на коня и отправиться навстречу собственной судьбе.

Скріншот з гри Red Dead Redemption 2

Скриншот из игры Red Dead Redemption 2

Вестерн припас для пользователей массу удивительных открытий, которые еще только предстоит сделать. Уже сейчас понятно, что это будет живой, почти настоящий Дикий Запад, в котором стрельба из пистолетов – далеко не единственное развлечение.

Банди в грі Red Dead Redemption 2

Банды в игре Red Dead Redemption 2

Также Rockstar выпустила геймплейный ролик, который еще до выхода игры познакомил пользователей со всеми особенностями шутера.

Трейлер геймплея Red Dead Redemption 2 – смотрите видео

 

Как и обещалось, занятий в Red Dead Redemption 2 полно. Ограбили банк, спустили все полученное в кабаре и проиграли в карты? Самое время понежиться в теплой ванне и отправиться навстречу новому дню: ловить рыбу, сносить головы бандитам, скакать по снежным просторам и терпеть оскорбления от женщин. Осмелится ли теперь кто-нибудь назвать происходящее на экране симулятором верховой езды?

Гемплейный трейлер Red Dead Redemption 2 – смотрите видео

 

Разочарованными после просмотра видео, кажется, уйдут только РС-пользователи, у которых все же теплилась надежда на релиз для компьютеров. Однако студия, увы, не сообщает о выходе игры на компьютерах. А вот владельцы PS4 и Xbox One уже имеют возможность  насладиться заочно хитовой Red Dead Redemption 2.

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Теги: Техно Игры Интернет
Источник: Техно
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