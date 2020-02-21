Reddit открыл свой офис в Киеве и ищет сотрудников

Американская компания Reddit открыла свой офис в Киеве. Сейчас там работает два человека, однако на сайте DOU уже открыты вакансии для новых сотрудников.

Как сообщает ресурс AIN.UA, информацию об открытии подтвердил старший UX-дизайнер Reddit Павел Грозян и два других сотрудника компании. К тому же, на странице Грозяна в Facebook появилась соответствующая информация.

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Что такое Reddit?Это социально-новостная платформа для общения и обсуждения различных тем. Пользователи могут размещать свои публикации на сайте, существует система голосования. Самые популярные публикации появляются на главной странице сайта. На платформе возможна абсолютная анонимность.

Что известно об открытии офиса в Киеве

Офис недавно открылся в Creative Quarter в БЦ Gulliver в Киеве, сообщает MC.today. Сейчас там работают два сотрудника, однако Павел Грозян планирует расширять штат. В других городах Украины пока не планируют открывать офис, однако ограничений нет.

Киев мы выбрали потому, что здесь очень много технически подкованных инженеров, которым интересно заниматься продуктом. Они стремятся к большему, хотят не только писать код. Нам как раз такие и нужны люди, готовые вносить вклад в продукт,

– подчеркнул Павел Грозян.

Отметим, у Reddit есть офисы в США и Европе, много удаленных сотрудников.

Кого ищут

"Нанимаем людей в Киеве. Готовых работать в продукте со стартап-подходом. Присоединяйтесь к нашей распределенной команды строить лучший интернет", – написал на своей странице Грозян.

На данный момент открыты две вакансии: фронт-энд и бэк-энд разработчиков. До конца года планируют нанять до 10 человек.

Чем будет заниматься киевский офис

Команда будет заниматься экспериментальными технологиями и продуктами, а также развивать Reddit в Украине, так как у платформы мало пользователей в нашей стране и за пределами англоязычного мира.

Нам интересно рассказать украинским пользователям о Reddit, что это такое, а мы – не социальная сеть, не Facebook. Обычно считают, что это – место для мемов и гифок с котиками, но у нас генерируется огромное количество оригинального контента на серьезные темы, от строительства ракет до выборов президента,

– пояснил Павел Грозян.

Заметим, в Reddit проводят эксперименты в разных направлениях, один из них – не рекламный доход, второй – все, что касается будущего интернета.

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