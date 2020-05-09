Редкие версии Xiaomi Mi6 Mi7 продают за безумные деньги

В свое время Xiaomi Mi6 был признан одним из самых популярных устройств компании. В течение ограниченного периода Xiaomi предлагала лимитированную версию смартфона в серебристом цвете. Теперь подобные модели продаются за безумные суммы на аукционах, а стоимость прототипа, так и не вышедшего – Mi7-и вовсе бьет все рекорды.

Так, редкий Mi6 в серебристом цвете предлагается на одном из китайских онлайн-аукционов за 19 999 юаней, что эквивалентно 2 882 долларам по актуальному курсу, сообщает Gizmochina.

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Почему цены на редкие Xiaomi так выросли

Причина такой цены в том, что существует всего несколько десятков смартфонов в таком цветовом исполнении, так как гаджет был выпущен крайне ограниченным тиражом.

Xiaomi Mi6 Silver Edition получил раму из нержавеющей стали, а тыльная крышка выполнена в виде стеклянной накладки-зеркала. Ранее Xiaomi делилась подробностями о такой обработке, которая проходит в вакууме. Как уверяют представители компании, попадание в механизм всего одной песчинки или пылинки могло привести к полному нарушению технологии.



Xiaomi Mi6 Silver Edition на торговой платформе в Китае

Неизвестный Xiaomi Mi7

История с прототипом Mi7 еще интереснее. Эта модель так и не поступила в продажу, однако стала основой для будущего флагмана Mi8. Вот почему цена данного аппарата на онлайн-аукционе составляет 1 200 000 юаней, или 141 627 долларов. Гаджет оснащен 6,02-дюймовым дисплеем и построен на базе процессора Snapdragon 845.



Xiaomi Mi7 продается с дорогим ценником

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