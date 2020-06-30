Бренд Redmi позиционирует свою продукцию, как более доступную версию устройств компании Xiaomi. Сейчас бренд выпустил линейку бюджетных смартфонов Redmi 9C и Redmi 9A, которые оказались самыми дешевыми для бренда в 2020 году.

Как передает GSM Arena, ранее Xiaomi сообщила, что прошлогодняя серия Redmi 8 менее чем за год разошлась тиражом более 18 миллионов штук.

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Характеристики Redmi 9A

Это устройство построено на базе процессора MediaTek Helio G25, который будет работать в паре с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти.

Redmi 9A стоит менее 100 долларов / gsmarena.com

Смартфон получил IPS-экран диагональю 6,53 дюйма и разрешением HD +. Вверху видим каплевидный вырез для фронтальной камеры (ее разрешение 5 Мп). Основная камера здесь тоже имеет один модуль с разрешением 13 Мп.

Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Емкость аккумулятора составляет 5000 мач.

Характеристики Redmi 9C

Модель Redmi 9C получила процессор MediaTek Helio G35. Сканер отпечатков пальцев размещен на задней панели. Основная камера имеет 2 модуля: на 5 и 2 Мп.

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Цены

Обе новинки представили на рынке Малайзии.

Redmi 9C стоит 100 долларов (2 680 гривен).

Стоимость Redmi 9A составляет 84 доллара (2 250 гривен).

Появятся ли новинки на украинском рынке – пока информации нет.