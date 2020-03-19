Redmi K30 Pro: бренд рассказал об игровых возможностях смартфона

Незадолго до анонса флагманского смартфона Redmi K30 Pro на официальной странице производителя в социальной сети Weibo появились новые подробности о новинке. На этот раз вендор сделал акцент на геймерской составляющей смартфона.

Особенности нового смартфона

Интересно Xiaomi запатентовала смартфон с гибкой камерой: фото

Согласно публикации, устройство получит поддержку фирменной технологии Game Turbo 3.0, предназначенной для оптимизации распределения ресурсов и тонкой настройки гаджета во время игровых сессий.



Redmi K30 Pro будет поддерживать фирменную технологию Game Turbo 3.0

Например, пользователи могут:

изменить чувствительность или отключить неиспользованную часть сенсора

быстро сделать скриншот или записать видео с экрана

очистить оперативную память

увеличить контраст и улучшить детализацию

включить функцию изменения голоса

просмотреть график загруженности процессора и видеочипа смартфона.

Компания заявила, что сочетание мобильной платформы Snapdragon 865, оперативной памяти LPDDR5 и накопителя UFS 3.1 может стать "самой мощной комбинацией производительности в эпоху 5G".



Redmi K30 Pro получит товый процессор Qualcomm

Для повышения стабильности работы игрового железа флагман будет оснащен системой охлаждения с испарительной камерой площадью 3435 квадратных миллиметра.



Redmi K30 Pro оборудуют мощной системой охлаждения

По имеющейся информации, емкость аккумулятора модели составит не менее 4 500 мач, а мощность поддерживаемого блока питания – 33 Вт.

Дата презентации и цена

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Презентация Redmi K30 Pro состоится 24 марта, предполагаемая цена новинки составит не менее 426 долларов (ориентировочно 11 600 гривен по курсу по состоянию на 19 марта 2020 года).

Ожидается, что одновременно с базовой версией флагмана производитель представит и модель K30 Pro Zoom Edition.

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