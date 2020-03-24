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Смартфон Redmi K30 Pro: недорогой флагман от Xiaomi

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Китайский производитель Xiaomi представил новый флагманский смартфон своего суббренда. Он получил название Redmi K30 Pro. Новинка может похвастаться безрамочным дисплеем с выдвижной камерой и доступной ценой.

Дисплей

Redmi K30 Pro получил 6,7-дюймовый экран без всякого выреза или "дыры". Фронтальную камеру на 20 Мп спрятали в специальной выдвижной конструкции. Разрешение AMOLED-дисплея – FHD+, он поддерживает HDR10+. Частота обновления сенсора составляет 180 Гц, а самого экрана – 60 Гц.

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Камеры

  • Разрешение главного объектива Sony IMX686 – 64 Мп,
  • 5 Мп макрокамера
  • 13-мегапиксельная широкоугольная на 13 Мп
  • Датчик глубины на 2 Мп для фото в режиме боке.

Производительность

За производительность отвечает топовый процессор Snapdragon 865 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Емкость батареи составляет 4700 мАч, с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.


Redmi K30 Pro – очень доступный флагман / theverge.com

Цена Redmi K30 Pro

  • Версия K30 Pro 6/128 ГБ на китайском рынке оценена в 423 доллара (11 400 гривен).
  • Комплектация 8/128 ГБ стоит 480 долларов (почти 13 тысяч гривен).
  • За топовый вариант с 8/256 ГБ памяти надо заплатить 522 доллара (14 тысяч гривен).

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Также доступна и более продвинутая версия Zoom Edition Redmi K30 Pro. Ее главное отличие – блок макрокамеры – ее разрешение составляет 8 Мп. Ну и, конечно, разница в цене.

Цена Redmi K30 Pro Zoom Edition

  • Redmi K30 Pro Zoom Edition с 8/128 ГБ памяти стоит 535 долларов (14 500 гривен).
  • Топовая версия Pro 8/256 ГБ оценена в 564 доллара (15 200 гривен).


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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Xiaomi Новости Техно Redmi Техно Смартфоны
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