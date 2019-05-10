Redmi может представить свой первый ноутбук

Сетевые источники уверяют, что уже 13 мая бренд Redmi представит свой первый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 855. Однако, флагман станет не единственной новинкой, которую представят: Redmi может анонсировать свой первый ноутбук.

Что известно о ноутбуках Redmi? Индийский информатор Судханшу Амбхоре в своем Twitter-аккаунте опубликовал твит, в котором говорится, что Redmi собирается выпустить вместе с флагманским смартфоном и свои первые ноутбуки (видимо, больше одной модели), по аналогии с серией Mi Notebook от Xiaomi.

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Достоверность информации. В поддержку этой информации других свидетельств пока нет, но подобный шаг вполне реалистичен, учитывая, что Xiaomi уже выпускает компьютеры. Поэтому ее дочерней компании вполне под силу предложить рынку собственные модели. Тем более, в рамках того же подхода Huawei и Honor выпускают компьютеры серий MateBook и MagicBook соответственно.

Каким будет ноутбук Redmi? Ноутбук Redmi, если он действительно выйдет, будет стоить дешевле, чем нынешние предложения Xiaomi. Однако бренд также может отказаться от некоторых функций вроде дискретной видеокарты или же использовать менее дорогие материалы, например, пластиковый корпус. Ноутбуки Redmi также могут оказаться эксклюзивным продуктом для Китая.

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