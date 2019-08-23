Redmi Note 8 первыми получат мобильную игру от Blizzard: новые детали о смартфонах

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Redmi Note 8 Pro: детали о перспективном смартфон
Redmi Note 8 Pro: детали о перспективном смартфон / Фото из открытых источников

Вслед за моделью процессора смартфона Redmi Note 8 Pro инсайдеры рассекретили дизайн будущей новинки. Как оказалось, это не все сюрпризы, которые подготовил бренд перед анонсом6 устройство дебютирует как геймерский смартфон.

Redmi Note 8 Pro получит продвинутую систему охлаждения, поддержку фирменного аксессуара и эксклюзивный игровой релиз Blizzard на старте продаж, сообщает Fonearena.

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Что известно о процессоре? Глава бренда Redmi опубликовал скриншот с результатами тестирования Redmi Note 8 Pro в AnTuTu. Результат устройства, построенного на базе процессора MediaTek Helio G90T, составил 283 333 баллов, что больше, чем у Snapdragon 710. Младшей версии Redmi Note 8 без приставки Pro достанется базовая версия CPU с индексом G90.

Redmi Note 8 Pro
Тест процессора Redmi Note 8 Pro

MediaTek Helio G90T поддерживает технологию HyperEngine, которая повышает игровую производительность. Она обеспечивает одновременное подключение по Wi-Fi в двух диапазонах (2,4 ГГц и 5 ГГц) или до двух маршрутизаторов одновременно. Максимальный объем оперативной памяти для данной SoC составляет 10 ГБ, тактовая частота процессора – 2,05 ГГц.

Игровые фишки смартфона. Еще одним сюрпризом со стороны вендора стала поддержка фирменного геймпада, фотографию которого компания ранее опубликовала на своей странице в социальной сети Weibo.


Redmi Note 8 Pro получит систему жидкостного охлаждения

Redmi Note 8 Pro также получит фирменную систему жидкостного охлаждения, которая позволит эффективно снижать температуру начинки устройства.

Эксклюзивная игра от Blizzard. Наконец, компания заявила, что оба смартфона первыми получат релиз мобильной игры, действие которой происходит во вселенной World of Warcraft. Соответствующее "письмо" в стилистике франшизы опубликовало руководством компании.


Redmi Note 8 Pro первым получит мобильную игру  World of Warcraft

Камера смартфона. В сети появились и новые тизеры с описанием основной 64-мегапиксельной камеры гаджета. Согласно публикации, разрешение сделанных с ее помощью снимков составит 9248x6936 пикселей – вдвое больше, чем у стандарта 8K.

Redmi Note 8 Pro
Характеристики камеры Redmi Note 8 Pro

Дата презентации. Заметим, презентация Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro состоится 29 августа.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi Игры Blizzard Entertainment Redmi
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