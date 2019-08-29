Смартфон Redmi Note 8 Pro представили официально: невероятные характеристики и приятная цена

Бренд Redmi официально представил новый смартфон Redmi Note 8 Pro, который стал первым в мире устройством, получившим 64-мегапиксельную камеру. Кроме того, устройство получило продуктивное железо и широкий набор беспроводных интерфейсов, включая модуль NFC.

Дизайн и дисплей. Redmi Note 8 Pro в стеклянном корпусе получил 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ с тонкими рамками и минимальным "подбородком", ширина которого составляет всего 4,2 миллиметра. В верхней части экрана разместился небольшой вырез в форме капли для селфи-модуля.

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Задняя крышка Redmi Note 8 Pro выполнена из стекла с закругленными краями, корпус получил защиту от брызг по стандарту IP52.



Смартфон Redmi Note 8 Pro представили официально

Технические характеристики. За производительность Redmi Note 8 Pro отвечает мобильная платформа MediaTek Helio G90T с жидкостной системой охлаждения при поддержке графического адаптера Mali-G76 3EEMC4 и 6 или 8 ГБ оперативной памяти в различных конфигурациях. Объем встроенного хранилища составляет 64 или 128 ГБ. Для осуществления бесконтактных платежей под "капотом" смартфона предусмотрен чип NFC.



Redmi Note 8 Pro получил жидкостную систему охлаждения

Камеры. Модуль основной камеры представлен четырьмя датчиками. Основной сенсор Samsung ISOCELL GW1 с разрешением 64 Мп дополнен 8-мегапиксельным модулем с широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельным с макрообъективом и датчиком глубины. Максимальная частота кадров в режиме замедленной съемки составляет 960 fps. Разрешение сенсора фронтальной камеры – 20 Мп.



Основную камеру Redmi Note 8 Pro оборудовали четырьмя модулями

Аккумулятор и сети. Емкость встроенного аккумулятора с поддержкой функции быстрой зарядки мощностью 18 Вт составляет 4500 мАч. Полная зарядка, по заявлению производителя, займет 1 час 53 минуты, а 50% смартфон "наберет" всего за 36 минут.



Redmi Note 8 Pro обеспечит отличный игровой опыт

Redmi Note 8 Pro получил сертификат TUV Rheinland, согласно которому должен удерживать стабильное соединение с сетью даже в условиях плохого приема сигнала.

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Дата старта продаж и стоимость. В Китае продажи новинки в белом, зеленом и сером цветах корпуса стартуют 3 сентября по цене 195 долларов (около 5 тысяч гривен) за версию 6/64 ГБ. Модификации 6/128 ГБ и 8/128 ГБ будут стоить 223 долларов (около 5700 гривен) и 251 доллар (около 6400 гривен) соответственно.

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