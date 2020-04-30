Xiaomi представила Redmi Note 9 Note 9 Pro для Европы: характеристики и цена смартфонов

Xiaomi провела европейскую презентацию новых продуктов. Первой новинкой оказалась серия Redmi Note 9, впервые представлена в Индии в марте. Но версии для Европы отличаются рядом параметров.

24 канал посмотрел онлайн-презентацию и отобрал самые интересные детали о смартфонах Xiaomi.

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Особенности смартфонов

Redmi Note 9 – первый на рынке смартфон с чипсетом MediaTek Helio G85. Благодаря ему новинка набирает в тесте производительности AnTuTu 205 496 очков – на 21% больше, чем Snapdragon 665.

Программное обеспечение Pro версии смартфона позволяет хранить фотографии в формате RAW, заявленный режим Pro Mode для видео с регулировкой баланса белого и ISO, а также блокировкой автофокуса, есть режим Kaleidoscope для автоматического создания причудливых коллажей.

Быстрая зарядка позволяет подзаряжать аккумулятор Redmi Note 9 Pro с 0 до 50% за полчаса, адаптер мощностью 33 Вт – в комплекте. В смартфон встроен микромотор для тактильного отклика, поддерживающий 120 эффектов.

Младшая модель отличается наличием инфракрасного модуля для управления домашней техникой. Корпуса защищены закаленным стеклом Gorilla Glass 5 и водоотталкивающим покрытием P2.

Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Redmi Note 9/Note 9 Pro Габариты 162,3×77,2×8,9 мм, 199 г 165,75×76,68×8,8 мм, 209 г

Дисплей 6,53", 2340×1080, Gorilla Glass 5 6,67", 2400×1080, Gorilla Glass 5

Камера 48 Мп, f/1,79 + 8 Мп, f/2,2 + 2 Мп, f/2,4 + 2 Мп, f/2,4 (основная), 13 Мп, f/2,25 (фронтальная) 64 Мп, f/1,89 + 8 Мп, f/2,2 + 5 Мп, f/2,4 + 2 Мп, f/2,4 (основная), 16 Мп, f/2,48 (фронтальная)

Связь USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC, джек для наушников USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC, джек для наушников

Процессор 8-ядерный MediaTek Helio G85, 2,0 ГГц, ARM G52 MC2 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 720G, 2,3 ГГц, Adreno 618



Память 3/4 ГБ оперативной, 64/128 ГБ постоянной, слот для microSD 6 ГБ оперативной , 64/128 ГБ постоянной , слот для microSD



Батарея 5020 мАч, быстрая зарядка 18 Вт 5020 мАч, быстрая зарядка 30 Вт



Операционная система Android 10, MIUI 11 Android 10, MIUI 11

Смартфоны доступны в трех цветах: Forest Green, Polar White, Midnight Blue.

Цены

Redmi Note 9 3+64 ГБ – 199 долларов (5 361 гривен)

Redmi Note 9 4+128 ГБ – 249 долларов (6 709 гривен)

Redmi Note 9 Pro 6+64 ГБ – 269 долларов (7 248 гривен)

Redmi Note 9 Pro 6+128 ГБ – 299 долларов (8 056 гривен).

Обе модели станут доступны в продаже в середине мая.

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