Xiaomi представила Redmi Note 9 Note 9 Pro для Европы: характеристики и цена смартфонов
Xiaomi провела европейскую презентацию новых продуктов. Первой новинкой оказалась серия Redmi Note 9, впервые представлена в Индии в марте. Но версии для Европы отличаются рядом параметров.
24 канал посмотрел онлайн-презентацию и отобрал самые интересные детали о смартфонах Xiaomi.
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Особенности смартфонов
Redmi Note 9 – первый на рынке смартфон с чипсетом MediaTek Helio G85. Благодаря ему новинка набирает в тесте производительности AnTuTu 205 496 очков – на 21% больше, чем Snapdragon 665.
Программное обеспечение Pro версии смартфона позволяет хранить фотографии в формате RAW, заявленный режим Pro Mode для видео с регулировкой баланса белого и ISO, а также блокировкой автофокуса, есть режим Kaleidoscope для автоматического создания причудливых коллажей.
Быстрая зарядка позволяет подзаряжать аккумулятор Redmi Note 9 Pro с 0 до 50% за полчаса, адаптер мощностью 33 Вт – в комплекте. В смартфон встроен микромотор для тактильного отклика, поддерживающий 120 эффектов.
Младшая модель отличается наличием инфракрасного модуля для управления домашней техникой. Корпуса защищены закаленным стеклом Gorilla Glass 5 и водоотталкивающим покрытием P2.
Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Redmi Note 9/Note 9 Pro
- Габариты
162,3×77,2×8,9 мм, 199 г 165,75×76,68×8,8 мм, 209 г
- Дисплей
6,53", 2340×1080, Gorilla Glass 5 6,67", 2400×1080, Gorilla Glass 5
- Камера
48 Мп, f/1,79 + 8 Мп, f/2,2 + 2 Мп, f/2,4 + 2 Мп, f/2,4 (основная), 13 Мп, f/2,25 (фронтальная) 64 Мп, f/1,89 + 8 Мп, f/2,2 + 5 Мп, f/2,4 + 2 Мп, f/2,4 (основная), 16 Мп, f/2,48 (фронтальная)
- Связь
USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC, джек для наушников USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC, джек для наушников
- Процессор
8-ядерный MediaTek Helio G85, 2,0 ГГц, ARM G52 MC2 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 720G, 2,3 ГГц, Adreno 618
Память
3/4 ГБ оперативной, 64/128 ГБ постоянной, слот для microSD 6 ГБ оперативной, 64/128 ГБ постоянной, слот для microSD
Батарея
5020 мАч, быстрая зарядка 18 Вт 5020 мАч, быстрая зарядка 30 Вт
Операционная система
Android 10, MIUI 11 Android 10, MIUI 11
Смартфоны доступны в трех цветах: Forest Green, Polar White, Midnight Blue.
Цены
- Redmi Note 9 3+64 ГБ – 199 долларов (5 361 гривен)
- Redmi Note 9 4+128 ГБ – 249 долларов (6 709 гривен)
- Redmi Note 9 Pro 6+64 ГБ – 269 долларов (7 248 гривен)
- Redmi Note 9 Pro 6+128 ГБ – 299 долларов (8 056 гривен).
Обе модели станут доступны в продаже в середине мая.
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