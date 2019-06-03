Redmi планирует "захватить" мировой рынок

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Глава Xiaomi Лей Цзюнь
Глава Xiaomi Лей Цзюнь / Getty Images

Вскоре после официального анонса смартфона Redmi K20 Pro генеральный директор бренда Лю Вейбин рассказал о будущих планах компании.У корпорации серьезные намерения достичь глобального доминирования на рынке мобильной электроники.

Основные приоритеты компании. Как сообщает Phone Arena, одним из приоритетных для компании географических направлений Вейбин назвал Индию.

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Успехи компании в Индии. Он отметил, что в сумме бренды Xiaomi и Redmi лидируют в этом регионе в течение последних семи кварталов. Они, по словам главы Redmi, содержат 10% преимущество над Samsung, но за счет дальнейших инвестиций Xiaomi хочет занять до 50% доли индийского рынка.

Также Вейбин заявил, что 7 из 10 самых продаваемых смартфонов в Индии были изготовлены Xiaomi. А несколько недель назад бренд объявил, что за два месяца поставил в регион более 2 миллионов экземпляров смартфона Redmi Note 7.

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Другие регионы. За пределами Азии Xiaomi и Redmi также планируют значительно расширить свое присутствие. В Европе компания занимает четвертое место по продажам после Samsung, Apple и Huawei, но надеется постепенно сократить этот разрыв.

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Где бренд Redmi появится до конца года? В 2019 году Redmi появится на рынках Латинской Америки, Восточной Африки, Центральной Африки и Западной Африки. Компания утверждает, что продолжит фокусироваться на соотношении цены и качества своей продукции.

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Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Redmi IT-бизнес
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