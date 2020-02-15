Redmi представила мощный пауэрбанк: характеристики и цена

Бренд Redmi представил новый продукт – мощный пауэрбанк. Новинка получила две модификации, функцию изменения выходной мощности и доступный ценник.

Особенности новых пауэрбанков

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Новинки Redmi с аккумуляторами на 10 000 и 20 000 мАч выполнены в пластиковом корпусе и оснащены физической кнопкой для отображения остатка заряда батареи с помощью светодиодных индикаторов.

Двойное нажатие на кнопку позволяет изменять выходную мощность для зарядки аксессуаров, таких как беспроводные наушники и фитнес-браслеты.



Redmi Power Bank

Обе модели получили по два порта USB Type-A, одному USB Type-C и micro USB.

Особенностью старшей версии стала функция быстрой зарядки подключенных гаджетов мощностью 18 Вт. Оба пауэрбанка оснащены защитой от перегрузки по току, перенапряжения и короткого замыкания.

Технические характеристики Redmi 10 000 | Redmi 20 000

Аккумулятор : 10 000 мАч, 3,7 В, 37 Вт⋅ч | 20 000 мАч, 3,7 В, 74 Вт⋅ч

: 10 000 мАч, 3,7 В, 37 Вт⋅ч | 20 000 мАч, 3,7 В, 74 Вт⋅ч Интерфейсы : 2 х USB Type-A (5,1В / 2,4A или 5,1В / 2,6A), USB Type-C (5В / 2,1A), вход micro-USB ( 5В / 2,1A) | 2 х USB Type-A (5,1В / 2,4А, 5,1В / 3,6А, 9В / 2А или 12В / 1,5А), USB Type C (5В / 2,1А / 9В / 2,1А или 12В / 1,5А), вход micro-USB (5В / 2,1A)

: 2 х USB Type-A (5,1В / 2,4A или 5,1В / 2,6A), USB Type-C (5В / 2,1A), вход micro-USB ( 5В / 2,1A) | 2 х USB Type-A (5,1В / 2,4А, 5,1В / 3,6А, 9В / 2А или 12В / 1,5А), USB Type C (5В / 2,1А / 9В / 2,1А или 12В / 1,5А), вход micro-USB (5В / 2,1A) Габариты: 150,5 х 73,6 х 15,1 мм | 154 х 73,6 х 27,3 мм



Redmi Power Bank

Цена

Пауэрбанки Redmi поступят в продажу в Индии 18 февраля по цене 11 долларов (около 270 гривен) и 21 доллар (ориентировочно 515 гривен) за версию с аккумулятором на 10 000 и 20 000 мАч соответственно.

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