Redmi TV впервые показали на видео: что известно о новинке

За день до официального анонса о первом телевизоре бренда Redmi в сети не очень много информации. Однако один из пользователей Twitter опубликовал первое видео, демонстрирующее работу устройства.

Сейчас о телевизоре Redmi известно, что он получит диагональ 70 дюймов, поддержку 4K и HDR, а также он самостоятельно будет предлагать пользователям развлекательный контент.

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Короткий видеоролик, в котором показана работа Redmi TV, опубликовал на своей странице в Twitter инсайдер Мукул Шарма.

Какие функции получит Redmi TV? Несмотря на значительную диагональ, экран Redmi TV получил сравнительно тонкие рамки по периметру. На устройстве будет установлена классическая для приставок MiBox оболочка Patchwall UI со списками актуальных новинок кино, сериалов, музыки и другого развлекательного контента.

Bluetooth-пульт с функцией голосового управления также внешне напоминает тот, который используют в приставках.

Согласно предварительным утечкам, Redmi TV получит поддержку HDR, а также будет совместим с технологиями объемного звучания Dolby и DTS.

Дата презентации. Презентация телевизора состоится 29 августа вместе с анонсом смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

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