Redmi выпустит "безрамочный" ноутбук: первые фото новинки

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RedmiBook / Фото из открытых источников

На предстоящей презентации Redmi представят сразу несколько новинок. Кроме смартфона Redmi K30 суббренд компании Xiaomi планирует представить умную колонку, роутер и безрамочный ноутбук, который засветился на тизере.

Что известно о новом RedmiBook

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Изображения нового RedmiBook, которое раскрывает особенности его дизайна, представители бренда уже опубликовали в сети, сообщил авторитетный инсайдер Мукул Шарма в своем Twitter.


Новый RedmiBook получит очень тонкие рамки

Преемником 14-дюймового RedmiBook станет модель с дисплеем, диагональ которого составляет 13 дюймов. Одной из особенностей новинки станет минимальная толщина рамок по периметру экрана.

Официальные изображения также опровергают ранние слухи о полностью безрамочном исполнении лэптопа.


13-дюймовый RedmiBook представят 10 декабря

Характеристики устройства по-прежнему не раскрываются.

Дата презентации новинок Redmi

Презентация нового RedmiBook 13 и других новинок бренда состоится в следующий вторник, 10 декабря.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Гаджеты Redmi ноутбук
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