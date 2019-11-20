Регистрация сим-карт по паспорту: за и против

Почти 90% мобильных абонентов в Украине являются незарегистрированными. С целью предотвращения мошенничества и терроризма в Украине хотят ввести обязательную регистрацию сим-карт по паспорту.

За последнее время в стране увеличилось количество фейковых сообщений о заминировании. Сообщают о заложенной взрывчатке в метро, аэропортах, вокзалах, поездах, а также торговых центрах, университетах, больницах и даже государственных учреждениях вроде Офиса Президента и Верховной Рады.

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Обычно информация о заминировании не подтверждается, однако работа приостанавливается, как минимум, на несколько часов. По словам главы СБУ Ивана Баканова, если карточка будет продана по паспорту, "выйти" на "минера" будет проще.



Иван Баканов

Регистрация сим-карт в мире

За последние 15 лет регистрация сим-карт стала обязательной в более чем 80 странах мира. Без паспорта ее невозможно купить в Норвегии, Австралии, Индии, Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре и многих других странах.

В Польше такую норму ввели в 2016 году. Соблюдать ее должны не только поляки, но и иностранцы.

Мы имели 5 месяцев, чтобы прийти с паспортом в отделение оператора и там надо было регистрировать сим-карту. Эта система очень развитая, и когда кто-то хочет купить симку в салоне оператора, на заправке, в киоске – на месте при покупке надо показать паспорт,

– пояснил житель Польши, украинец Александр Перевертов.

Законопроекты о регистрации сим-карт

В Украине впервые такую инициативу озвучили еще в 2012 году, а в 2014-м даже за нее проголосовали. Правда, в пакете "диктаторских законов 16 января", которые отменили почти сразу.

Что такое "диктаторские законы"?16 января 2014 Рада приняла ряд законов, которые получили название "диктаторские", поскольку они существенно ограничивали права граждан, предоставляли большую свободу действий для наказания участников акций протеста. Заседание состоялось с грубым нарушением регламента: нардепы голосовали поднятием руки, а тексты стали доступны только после того, как депутаты их приняли.

Стоит отметить, что в начале сентября Верховная Рада рассмотрела законопроект №1083 "Об электронных коммуникациях". Он предусматривал регистрацию мобильных абонентов, а также обязать украинцев подписать с мобильными операторами письменные соглашения или передать им свои паспортные данные.

Однако тогда закон был отозван. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, закон должен быть полностью переработан, учитывая европейские практики.



Михаил Федоров

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Как реагируют украинцы?

Мнения украинцев по этому вопросу разделились. Одни поддерживают идею регистрации сим-карточек по паспорту, и считают, что это нормальная мировая практика. Однако, по мнению других – это лишь пустая трата времени.

По словам председателя правления Центра общественных свобод Анастасии Матвийчук, такая практика может сыграть против общественных свобод.

Это будет явно использоваться, в том числе, для различных незаконных действий – то ли преследования, то ли слива коммерческой информации,

– прокомментировала правозащитница.

В то же время мобильные операторы отмечают, что телефонное мошенничество уже давно перестало быть внутренней проблемой. Руководитель департамента кооперативных коммуникаций Lifecell Денис Казван отметил, что есть случаи, когда мошенники из Европы приезжают в Украину, покупают по полтысячи и более сим-карт, вывозят их туда, чтобы потом их использовать и к ним привязывать какие-то нелегальные сервисы, потому что они не идентифицированы.