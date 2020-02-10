Рейтинг крупнейших IT-компаний Украины за январь 2020 года

Появился свежий рейтинг 50-ти крупнейших IT-компаний Украины. Перечень сформовали, учитывая количество работников. Лидерство в этом рейтинге удерживают компании EPAM, SoftServe и GlobalLogic.

Этот рейтинг составило профильное издание DOU.ua. Специалисты отмечают, что в январе 2020 года 50-ку крупнейших пополнили три новые компании: Ajax Systems, PMLAB и MEGOGO.

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При этом другие компании, как Tickets.ua, Wargaming.net, CS Ltd и Delphi Software, наоборот выбыли из этого рейтинга.

Первая десятка рейтинга:

EPAM

SoftServe

GlobalLogic

Luxoft

Ciklum

NIX

Infopulse

DataArt

EVOPLAY

Intellias

В общем с июля 2019 года по январь 2020 года количество специалистов в IT-компаниях в Украине увеличилось на 2 340 человек.



Рейтинг крупнейших IT-компаний Украины

Кроме того, в этот период (с июля 2019 года по январь 2020 года), в Украине открыли новые офисы 11 компаний. В частности, новые офисы появились в Киеве, Львове и Харькове.

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