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Рейтинг крупнейших IT-компаний Украины за январь 2020 года

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Офис компании EPAM / jobs.dou.ua

Появился свежий рейтинг 50-ти крупнейших IT-компаний Украины. Перечень сформовали, учитывая количество работников. Лидерство в этом рейтинге удерживают компании EPAM, SoftServe и GlobalLogic.

Этот рейтинг составило профильное издание DOU.ua. Специалисты отмечают, что в январе 2020 года 50-ку крупнейших пополнили три новые компании: Ajax Systems, PMLAB и MEGOGO.

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При этом другие компании, как Tickets.ua, Wargaming.net, CS Ltd и Delphi Software, наоборот выбыли из этого рейтинга.

Первая десятка рейтинга:

  • EPAM
  • SoftServe
  • GlobalLogic
  • Luxoft
  • Ciklum
  • NIX
  • Infopulse
  • DataArt
  • EVOPLAY
  • Intellias

В общем с июля 2019 года по январь 2020 года количество специалистов в IT-компаниях в Украине увеличилось на 2 340 человек.

Рейтинг найбільших IT-компаній України
Рейтинг крупнейших IT-компаний Украины

Кроме того, в этот период (с июля 2019 года по январь 2020 года), в Украине открыли новые офисы 11 компаний. В частности, новые офисы появились в Киеве, Львове и Харькове.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: IT-бизнес Техно Новости Техно
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