Рейтинг крупнейших IT-компаний в Украине: прирост специалистов бьет рекорды

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Рейтинг крупнейших IT-компаний в Украине возглавила EPAM
Рейтинг крупнейших IT-компаний в Украине возглавила EPAM / dou.ua

Крупнейшими IT-компании в Украине на январь 2019 стали EPAM и SoftServe. Обе компании увеличили количество работников примерно на тысячу человек, преодолев отметку 6 тысяч специалистов.

Как свидетельствует рейтинг портала для программистов DOU, в тройку крупнейших украинских IT-компаний попала также GlobalLogic со штатом в 4149 сотрудников. Таким образом она вытеснила из тройки лидеров компании Luxoft – сейчас здесь работает 3920 IT-специалистов.

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Далее в рейтинге идут Ciklum - 2863 работника; Infopulse - 1851 работник; NIX Solutions Ltd - 1703 работника; ELEKS - 1327 работников; EVOPLAY - 1324; DataArt - 1301 работник.

15 найбільших IT-компаній в Україні
15 крупнейших IT-компаний в Украине

В целом, за последние два года количество специалистов в этих компаниях выросло более чем на треть. При этом темпы роста количества специалистов бьют рекорды за последние 5 лет.

Полный рейтинг из 50 крупнейших IT-компаний в Украине можно посмотреть по ссылке.

 

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Теги: Техно IT-бизнес
Источник: 24 Канал
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