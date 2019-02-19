Рейтинг лучших смартфонов в мире
Рейтинг двадцати самых популярных смартфонов в мире сформировало издание Business Insider (BI). В перечне видим как дорогие флагманские смартфоны, так и китайские бренды.
- OnePlus 6T
На первом месте в этом рейтинге оказался "убийца флагманов" - OnePlus 6T. Это флагманский смартфон с топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845. AMOLED-экран имеет диагональ 6,41 дюйма и покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Основная камера двойная с модулями на 16 Мп + 20 Мп, а разрешение фронтальной - 16 Мп.
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Убийца флагманов
Как утверждают составители рейтинга - он хорошо фотографирует, быстро заряжается и долго работает от одной зарядки. И при этом имеет доступную цену.
- iPhone Xr
Этот выбор Business Insider стал несколько неожиданным. Ведь о проблемах с продажами нового бюджетного смартфона в Apple молчал разве что ленивый. Но iPhone Xr имеет немало хороших характенристик, в частности новый мощный процессор - A12 Bionic, как у флагманов iPhone Xs и iPhone Xs Max. А его фишкой стали цвета - он получил сразу 6 ярких корпусов.
Правда, он имеет более толстые рамки, чем у флагманов и одинарную основную камеру. При этом и стоит примерно на 250 долларов ниже, чем iPhone Xs.
iPhone Xr получил очень яркие цвета
- Google Pixel 3 и Pixel 3 XL
На этот смартфон полилось много критики. Больше всего пользователей возмутил дизайн, а именно массивная монобровь и подбородок внизу экрана. Преимуществом можно считать камеру, которую составители рейтинга назвали "лучшей в своем классе".
Пользователи раскритиковали внешний вид смартфонов
- Samsung Galaxy Note 9
- iPhone XS and iPhone XS Max
- LG V40
- iPhone X
- Samsung Galaxy S9 Plus
- iPhone 8 Plus
- Samsung Galaxy S9
- Huawei Mate 20 Pro
- iPhone 8
- LG G7
- Razer Phone 2
- HTC U12+
- Galaxy S8 and S8 Plus
- Apple iPhone 7 Plus
- Moto G6
- Motorola Moto Z3
- BlackBerry Key2
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