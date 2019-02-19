Рейтинг лучших смартфонов в мире

Рейтинг двадцати самых популярных смартфонов в мире сформировало издание Business Insider (BI). В перечне видим как дорогие флагманские смартфоны, так и китайские бренды.

OnePlus 6T

На первом месте в этом рейтинге оказался "убийца флагманов" - OnePlus 6T. Это флагманский смартфон с топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845. AMOLED-экран имеет диагональ 6,41 дюйма и покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Основная камера двойная с модулями на 16 Мп + 20 Мп, а разрешение фронтальной - 16 Мп.

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Убийца флагманов

Как утверждают составители рейтинга - он хорошо фотографирует, быстро заряжается и долго работает от одной зарядки. И при этом имеет доступную цену.

iPhone Xr

Этот выбор Business Insider стал несколько неожиданным. Ведь о проблемах с продажами нового бюджетного смартфона в Apple молчал разве что ленивый. Но iPhone Xr имеет немало хороших характенристик, в частности новый мощный процессор - A12 Bionic, как у флагманов iPhone Xs и iPhone Xs Max. А его фишкой стали цвета - он получил сразу 6 ярких корпусов.

Правда, он имеет более толстые рамки, чем у флагманов и одинарную основную камеру. При этом и стоит примерно на 250 долларов ниже, чем iPhone Xs.

iPhone Xr получил очень яркие цвета​

Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

На этот смартфон полилось много критики. Больше всего пользователей возмутил дизайн, а именно массивная монобровь и подбородок внизу экрана. Преимуществом можно считать камеру, которую составители рейтинга назвали "лучшей в своем классе".

Пользователи раскритиковали внешний вид смартфонов​

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