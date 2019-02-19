Рейтинг лучших смартфонов в мире

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OnePlus 6T признали лучшим смартфоном в мире
OnePlus 6T признали лучшим смартфоном в мире

Рейтинг двадцати самых популярных смартфонов в мире сформировало издание Business Insider (BI). В перечне видим как дорогие флагманские смартфоны, так и китайские бренды.

  1. OnePlus 6T

На первом месте в этом рейтинге оказался "убийца флагманов" - OnePlus 6T. Это флагманский смартфон с топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845. AMOLED-экран имеет диагональ 6,41 дюйма и покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Основная камера двойная с модулями на 16 Мп + 20 Мп, а разрешение фронтальной - 16 Мп.

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OnePlus 6T
Убийца флагманов

Как утверждают составители рейтинга - он хорошо фотографирует, быстро заряжается и долго работает от одной зарядки. И при этом имеет доступную цену.

  1. iPhone Xr

Этот выбор Business Insider стал несколько неожиданным. Ведь о проблемах с продажами нового бюджетного смартфона в Apple молчал разве что ленивый. Но iPhone Xr имеет немало хороших характенристик, в частности новый мощный процессор - A12 Bionic, как у флагманов iPhone Xs и iPhone Xs Max. А его фишкой стали цвета - он получил сразу 6 ярких корпусов.

Правда, он имеет более толстые рамки, чем у флагманов и одинарную основную камеру. При этом и стоит примерно на 250 долларов ниже, чем iPhone Xs.

iPhone Xr

iPhone Xr получил очень яркие цвета​

  1. Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

На этот смартфон полилось много критики. Больше всего пользователей возмутил дизайн, а именно массивная монобровь и подбородок внизу экрана. Преимуществом можно считать камеру, которую составители рейтинга назвали "лучшей в своем классе".

Google Pixel 3 and Pixel 3 XL

Пользователи раскритиковали внешний вид смартфонов​

  1. Samsung Galaxy Note 9
  2. iPhone XS and iPhone XS Max
  3. LG V40
  4. iPhone X
  5. Samsung Galaxy S9 Plus
  6. iPhone 8 Plus
  7. Samsung Galaxy S9
  8. Huawei Mate 20 Pro
  9. iPhone 8
  10. LG G7
  11. Razer Phone 2
  12. HTC U12+
  13. Galaxy S8 and S8 Plus
  14. Apple iPhone 7 Plus
  15. Moto G6
  16. Motorola Moto Z3
  17. BlackBerry Key2

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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