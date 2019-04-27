Рейтинг продаж iPhone: какой смартфон продавали активнее всего

Согласно проведенного исследования, iPhone XR был самым популярным, а iPhone XS продавался даже хуже, чем iPhone 7 Plus.

Достаточно высоким спросом пользовались iPhone 8 Plus и iPhone 7. Ссылаясь на данные аналитиков CIRP, в прошлом квартале iPhone XR оставался самым продаваемым смартфоном Apple на рынке США, как и в четвертом квартале в прошлом году.

Читайте также: Новые iPhone ждут приятные изменения: смартфон станет еще безопаснее

На долю этой модели пришлось 38% всех продаж iPhone за прошлые три месяца. Это больше, чем совокупные продажи iPhone XS и XS Max, заняли 21% рынка.

В чем причина

Причина давно известна – цена. Старшие модели слишком дороги, а iPhone X в США просто не продается.

Что касается других моделей, как можно видеть на диаграмме, хорошо продавались iPhone 8 Plus и iPhone 7. Более того, эти модели продавались лучше, чем iPhone XS и примерно на уровне iPhone XS Max. Собственно, iPhone 8 и iPhone 7 Plus продавались лучше, чем iPhone XS.

Смотрите статистику продаж iPhone в США:



Статистика продаж iPhone в США

Среднюю цену продажи iPhone по итогам минувшего квартала – примерно 800 долларов.