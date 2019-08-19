Рейтинг самых популярных приложений в мире

Платформа Sensor Tower проанализировала данные по загрузке приложений из магазинов Google Play App Store. Эксперты сформировали рейтинг приложений, которые больше всего скачивали в июле 2019 года.

Согласно рейтингу Sensor Tower, самым популярным приложением стал Facebook, который скачали 56 миллионов раз в месяц. На втором месте приложение TikTok – более 53,5 миллионов загрузок.

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Среди других популярных приложений Instagram, Likee и Snapchat. Далее идет приложение HAGO. Twitter занимает 7 строчку. А два последних места занимают приложения Pinterest и Helo – 9 и 10 ступень.



Рейтинг самых популярных приложений

Что загружали на iPhone. При этом в App Store приложением, которое загружали активней всего, стал TikTok. Instagram на втором месте, Facebook на третьем.

Самые популярные приложения на Android. В Google Play Store самым популярным приложением оказался Facebook. Далее идет TikTok. а платформа для создания видео Likee на третьем месте.

Данные по загрузке приложений были собраны с 1 июля по 31 июля 2019 года. При этом эксперты не учитывали данные об уже загруженных программах. Посторонние магазины в Android тоже не добавили в рейтинг.

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