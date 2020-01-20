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Рейтинг стран с самым дешевым интернетом – Украина опустилась на 2 место

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Рейтинг стран с самым дешевым интернетом / unsplash.com

Украина стала второй страной в рейтинге с самым дешевым интернетом. Нашу страну обогнала лишь Сирия. Интересно, что в прошлом году Украина возглавляла этот рейтинг.

Об этом свидетельствуют результаты исследования британской компании BDRC Continental и провайдера Cable.co.uk.

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За год стационарный интернет в Украине подорожал на 1,64 доллара, то есть до 6,64 доллара (около 160 гривен) в месяц.

А вот у лидера рейтинга Сирии стоимость интернета составляет 6,6 доллара в месяц.

На третьем месте разместилась Россия (7,35 доллара в месяц). На четвертой строчке – Румыния (8,15 доллара в месяц). А замыкает пятерку стран-лидеров с самым дешевым интернетом Беларусь (9,87 доллара в месяц).

Рейтинг кран із найдешевшим інтернетом

Рейтинг стран с самым дешевым интернетом

"Широкополосная связь в Украине является быстрой и дешевой. Но ее использование достаточно низкое", – говорится в исследовании.

Рейтинг стран с самым дорогим интернетом выглядит так:

  • Эритрея (Африка) – 2666 долларов в месяц;
  • Йемен – 2466 долларов в месяц;
  • Мавритания – 694 доллара в месяц.

Что известно об исследовании?
Организации BDRC Continental и Cable.co.ru регулярно проводят исследования мирового телеком-рынка. Они формируют рейтинги стран по скорости и стоимости интернета, как стационарного, так и мобильного.

В новом рейтинге принимали во внимание 206 стран. Авторы исследования проанализировали более 3000 тарифных планов, данные для исследования собирали в период с 28 ноября 2019 по 8 января 2020 года.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Интернет Новости Техно
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