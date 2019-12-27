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Рекорд Apple: акции компании достигли максимума за последние 10 лет

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Рекорд Apple / unsplash.com

26 декабря акции Apple выросли на 1,6%. Таким образом корпорация достигла максимума в серии рекордных показателей. Эксперты считают, что это произошло благодаря праздничному периоду, когда продукция компании имеет особенно большой спрос.

Как пишет издание Bloomberg, благодаря таким показателям Apple заканчивает год с лучшим показателем за десятилетие.

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Как этого удалось достичь

Первым положительным показателем стал рост капитализации компании на 80%. Это позволило добавить к общей стоимости компании 530 миллиардов долларов. При этом 10 лет назад Apple закрыла 2009 год с ежегодным ростом почти на 150%.

Положительно повлияли на акции компании и выход на рынок стримингового вещания с сервисом Apple TV+ и запуск игрового сервиса Apple Arcade.

via GIPHY

Сейчас эксперты положительно настроены относительно ситуации с Apple, и большинство из них рекомендуют инвесторам покупать акции компании.

В общем, в 2019 году "яблочная" корпорация превзошла таких техногигантов как Microsoft (+55% по итогам года) и Amazon (+23% по итогам года).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Apple Новости Техно Техно IT-бизнес
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