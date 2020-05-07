Рекорд для Apple: прибыль в AppStore существенно выросла

Апрель оказался весьма успешным для работы фирменного магазина AppStore. Доход от продажи приложений вырос сразу на 31%. Что позволило компании установить определенный рекорд.

Как передает GSM Arena, продажи приложений в AppStore за месяц составили 1,7 миллиарда долларов. Это рекордный месячный показатель для AppStore с сентября 2017 года.

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Эти данные обнародовала аналитическая компания Sensor Tower, совместно с инвестиционным банком Morgan Stanley. Это подтверждает, что популярность приложений не падает во время пандемии коронавируса. Многие пользователи ищут развлечений во время карантина, кто-то покупает образовательные приложения для изучения иностранного языка, или для занятия спортом.

Стабильный рост

Общее количество загрузок приложений в AppStore также выросла на 40%, по сравнению с летним эквивалентом. также Apple фиксирует рост продаж четвертый месяц подряд.

При этом аналитики тоже делают положительный прогноз – во втором квартале AppStore будет зафиксирован 18% рост дохода, по сравнению с аналогичным трехмесячным периодом в 2019 году.

Активнее всего покупают приложения пользователи этих трех стран:

США

Япония

Великобритания.

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