Рекордное количество селфи-камер и чудаковатый дизайн: новый смартфон Meitu "засветился" в сети

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Смартфон Meitu
Смартфон Meitu / The Art Gorgeous

На сайте китайского регулятора TENAA обнаружили смартфон Meitu MP1801. Будущий смартфон привлекает внимание сразу благодаря нескольким деталям, в частности, тройной фронтальной камере и необычному дизайну.

Об этом сообщает 4PDA.

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Корпус Meitu MP1801 выполнен в необычной форме с острыми углами, а задняя панель изготовлена из металла и кожи.

Meitu MP1801

Meitu MP1801 получит три фронтальные камеры

Meitu MP1801 получил двойную основную камеру на 12 и 8 Мп и три фронталки с разрешением сенсоров 12, 20 и 8 Мп. С каждой стороны встроят отдельную LED-вспышку.

Meitu MP1801
Meitu MP1801 має дивакуватий дизайн

Лицевую панель занимает 6,21-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD +. Внутри скрыт процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц, однако его модель пока не сообщается. Кроме того, новинка получила 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной. Meitu MP1801 работает на новой версии Android 9 Pie и оснащается аккумулятором на 3 400 миллиампер часов.

Напомним, во вторник, 20 ноября, компания Xiaomi сообщила, что будет выпускать смартфоны для селфи под брендом Meitu. В частности, производством и реализацией устройств Xiaomi будет заниматься, а вот алгоритмы обработки изображений возьмет на себя Meitu. Соглашение заключили на 30 лет.

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Теги: Техно Смартфоны Китай
Источник: Техно
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