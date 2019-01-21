Релиз игры Overkill's The Walking Dead на PlayStation 4 и Xbox One отложили: причины

Кооперативный шутер Overkill's The Walking Dead от студии Overkill Software выйдет на консолях с опозданием. Пока издатель StarbreezePublishing, который находится на грани банкротства, не сообщает дату выхода тайтла на игровых приставках.

Об этом сообщает Gematsu.

Читайте также: Gigabyte представила первый в мире тактический игровой монитор: фото, характеристики

Изначально планировалось, что премьера Overkill's The Walking Dead на PlayStation 4 и Xbox One состоится 6 февраля в США и 8 февраля – в других регионах мира. Но этого не произойдет, так как Starbreeze объявила о переносе даты выхода на неопределенный срок. По словам издателя, это решение связано с тем, что сейчас компания "заново тестирует игру и оценивает ее производительность". О новой дате выхода сообщат отдельно.



Скриншот из игры Overkill’s The Walking Dead

Отметим, в Steam проект доступен с 6 ноября 2018 года. На ПК бой с зомби особой любви пользователей не получил: из более чем 5 тысяч человек лишь 52% рекомендуют покупку, так что в итоге у Overkill's The Walking Dead "Смешанная" оценка.

Трейлер игры Overkill's The Walking Dead – смотрите видео

Приобрести можно как стартовое издание за 379 гривен, которое открывает доступ к первому сезону миссий, так и стандартное, с двумя сезонами миссий, – за 699 гривен. Ну а Deluxe-издание стоимостью 929 гривен, помимо вышеперечисленного, предлагает цифровые саундтреки и артбук, а также дополнительные костюмы для героя и раскраски оружия.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно