Релиз игры Overkill's The Walking Dead на PlayStation 4 и Xbox One отложили: причины

4 Читати новину українською
Релиз игры Overkill's The Walking Dead на PlayStation 4 и Xbox One отложили
Релиз игры Overkill's The Walking Dead на PlayStation 4 и Xbox One отложили / Скриншот из видео

Кооперативный шутер Overkill's The Walking Dead от студии Overkill Software выйдет на консолях с опозданием. Пока издатель StarbreezePublishing, который находится на грани банкротства, не сообщает дату выхода тайтла на игровых приставках.

Об этом сообщает Gematsu.

Читайте также: Gigabyte представила первый в мире тактический игровой монитор: фото, характеристики

Изначально планировалось, что премьера Overkill's The Walking Dead на PlayStation 4 и Xbox One состоится 6 февраля в США и 8 февраля – в других регионах мира. Но этого не произойдет, так как Starbreeze объявила о переносе даты выхода на неопределенный срок. По словам издателя, это решение связано с тем, что сейчас компания "заново тестирует игру и оценивает ее производительность". О новой дате выхода сообщат отдельно.

Overkill’s The Walking Dead
Скриншот из игры Overkill’s The Walking Dead

Отметим, в Steam проект доступен с 6 ноября 2018 года. На ПК бой с зомби особой любви пользователей не получил: из более чем 5 тысяч человек лишь 52% рекомендуют покупку, так что в итоге у Overkill's The Walking Dead "Смешанная" оценка.

Трейлер игры Overkill's The Walking Dead – смотрите видео

Приобрести можно как стартовое издание за 379 гривен, которое открывает доступ к первому сезону миссий, так и стандартное, с двумя сезонами миссий, – за 699 гривен. Ну а Deluxe-издание стоимостью 929 гривен, помимо вышеперечисленного, предлагает цифровые саундтреки и артбук, а также дополнительные костюмы для героя и раскраски оружия.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Игры Техно
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
19 января 20:02 Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
Анастасія Можаровська 180
Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
19 января 18:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
Анастасія Можаровська 630
Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
19 января 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
Євгенія Мазур 565
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
18 января 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Ірина Полицька 1649
Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
18 января 18:27 Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
463
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
14 января 21:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
5386
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук