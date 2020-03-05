Renault представила раздвижной электрокар с беспроводной зарядкой

Одна из важных характеристик электрокара – его автономность. Но вместительный аккумулятор занимает много места, а в условиях городского трафика большой кузов снижает маневренность автомобиля. Компания Renault при создании концептуальной модели под названием Morphoz учла оба аспекта.

Если вы запланировали дальнюю поездку, классический седан можно быстро превратить в "дальнобойный", рассказывает electrive.

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Особенности новинки

Авто построено на базе модульной платформы CMF-EV, которая позволяет изменять мощность и размер автомобиля в зависимости от потребностей пользователя. Так, для поездок в режиме "город", электрокар имеет длину 4,4 метра и аккумулятор на 40 квт, что обеспечивает до 400 километров пробега без подзарядки.

Демонстрационное видео электромобиля Renault Morphoz:

Для трансформации автомобиля в режим "путешествие" на специальной станции техобслуживания его длину можно увеличить до 4,80 метра. Благодаря удлиненной колесной базе (2,93 г) в кузов легко устанавливается дополнительная батарея емкостью 50 квтч, которая увеличивает дальность хода до 700 километров. Мощность электродвигателя при этом возрастает до 160 кВт вместо 100 кВт в городском режиме.

Изображения Renault Morphoz

К слову, заряжать Morphoz можно не только обычным кабелем, но и с помощью беспроводной зарядной станции. Благодаря тому, что новый автомобиль имеет третий уровень автономности, пассажиры могут легко общаться, развернув передние сиденья в салон нажатием одной кнопки.

Еще одна особенность концептуальной модели – возможность управления с помощью интегрированных сенсорных экранов. Подробные спецификации, цена и дата поступления новинки в продажу будут объявлены позже.

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