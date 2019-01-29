Resident Evil 2: разработчики опубликовали интересную статистику игры

Компания Capcom опубликовала статистику популярности игры Resident Evil 2. Проект официально увидел свет в пятницу, 25 января, но уже может похвастаться оценками и интересными подробностями.

В римейке 79% людей выбрали кампанию Леона, и только 21% предпочли выбрать Клэр. За первого персонажа наигранно в два раза больше часов, сообщает 3DNews.

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На момент написания новости общий хронометраж, проведенный всеми пользователями в Resident Evil 2, превысил 1458 лет. В исследованиях мира игроки прошли почти 37 миллионов километров, убив 102 742 432 врагов. Ремейк по прежнему наиболее популярен в Японии, Северной и Южной Америке.



Общее время, проведенное в игре Resident Evil 2, достигло 1438 лет

Статистика игры Resident Evil 2

Capcom опубликовала и другие сведения. Например, статистику использования ножа в ближнем бою (26% игроков его потеряли). Там же можно увидеть, что Тиран преследовал игроков в течение 6 миллионов километров, а в попытках убежать от него пользователи преодолели более 9 миллионов километров.

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