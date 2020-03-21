Ресурс DxOMark приостанавливает обзоры смартфонов: причины

Французский портал DxOMark, известный своими обзорами камер и тестированием звуковых систем смартфонов, объявил о задержке новых рецензий и снижение количества текущих. А причины такого решения руководство ресурса объявило в своем Twitter-блоге.

Почему будет меньше обзоров

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Как оказалось, сотрудники лаборатории вынуждены соблюдать 15-дневный карантин во время пандемии коронавируса в соответствии с директивой французского правительства. Чрезвычайное положение в стране объявили из-за большого количества больных.

В течение указанного периода будет проведено несколько испытаний смартфонов, а большинство обзоров будут отложены.

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Таким образом, инженеры, перешедшие на удаленную работу из дома, смогут вернуться к полноценному тестированию гаджетов, включая съемку на улице, не раньше, чем в начале апреля.

Лидер рейтинга

Напомним, сейчас первую строчку в рейтинге камерофонов по версии DxOmark занимает OPPO Find X2 Pro с результатом 124 балла.

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Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако впоследствии вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 47 021 человека, а умерло от нее 4 032 больных. На территории Украины уже зафиксировали 26 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 3 из них оказалось смертельными.



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