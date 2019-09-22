Ретро-геймпад Super Nintendo поступил в продажу
Японская компания Nintendo начала продажи ретро-геймпада в стиле 16-битной консоли Super Nintendo (SNES). Консоль подходит для актуальной игровой платформы Switch.
Как свидетельствует сайт Nintendo, стоимость геймпада – 30 долларов (750 гривен).
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Кстати, производитель установил ограничение – компания будет продавать не более четырех контроллеров в "одни руки".
Ретро-геймпад Super Nintendo
Сейчас заказать консоль могут только подписчики сервиса Nintendo Switch Online (его подписка стоит 4 доллара в месяц или 20 долларов в год).
Super Nintendo стоит 30 долларов
Ранее Nintendo представила дешевую версию консоли Switch Lite за 199 долларов. Она перестала быть гибридной и перешла в категорию портативных, ведь исчезла возможность подключения к телевизору.
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