Ретро-геймпад Super Nintendo поступил в продажу

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Ретро-геймпад Super Nintendo поступил в продажу
Ретро-геймпад Super Nintendo поступил в продажу / snesc.nintendo.com

Японская компания Nintendo начала продажи ретро-геймпада в стиле 16-битной консоли Super Nintendo (SNES). Консоль подходит для актуальной игровой платформы Switch.

Как свидетельствует сайт Nintendo, стоимость геймпада – 30 долларов (750 гривен).

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Кстати, производитель установил ограничение – компания будет продавать не более четырех контроллеров в "одни руки".

Ретро-геймпад Super Nintendo
Ретро-геймпад Super Nintendo

Сейчас заказать консоль могут только подписчики сервиса Nintendo Switch Online (его подписка стоит 4 доллара в месяц или 20 долларов в год).

Ретро-геймпад Super Nintendo
Super Nintendo стоит 30 долларов

Ранее Nintendo представила дешевую версию консоли Switch Lite за 199 долларов. Она перестала быть гибридной и перешла в категорию портативных, ведь исчезла возможность подключения к телевизору.

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Теги: Техно Игры Гаджеты
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