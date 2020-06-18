Что такое ретроградный Меркурий: даты на 2020 год
В 2020 году Меркурий будет ретроградным трижды за год. В этот период не советуют начинать новые проекты, покупать любые носители информации, мелкие вещи, а также средства передвижения (велосипеды, ролики, автомобили).
Что такое ретроградный Меркурий
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Ретроградным Меркурий стали называть из-за иллюзии его обратного движения. Наблюдателю с Земли может показаться, что планета начала двигаться в обратном направлении, однако на самом деле это совсем не так – Меркурий не меняет своей скорости и направления движения.
Почему же Меркурий становится ретроградным?
- Такое явление можно "наблюдать" в момент, когда планета проходит ближе всего к Земле;
- Скорость движения Меркурия больше, чем скорость движения Земли;
Следствием этого является следующий эффект: представьте, что вы едете в автомобиле №1 и вас опережает автомобиль №2. В момент обгона на несколько секунд вам будет казаться, что автомобиль №2 движется назад. Хотя на самом деле он едет вперед и очень быстро.
Стоит отметить, что двигаться назад могут все планеты: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. А вот Солнце и Луна никогда не бывают ретроградными.
Ретроградный Меркурий в 2020 году: даты
Меркурий бывает ретроградным трижды за год. В 2020 году это явление приходится на следующие даты:
- Впервые это происходило 17 февраля (2:54 по Киеву) – конец 10 марта (5:48 по Киеву).
- Следующий раз 18 июня (7:59 по Киеву) – конец 12 июля (11:26 по Киеву).
- Начало 14 октября (4:05 по Киеву) – конец 3 ноября (19:50 по Киеву).
Влияние ретроградного Меркурия на технику
Некоторые люди верят, что в этот период проблемы могут возникнуть не только с началом новых проектов и здоровьем, но и с электроникой, автомобилями и гаджетами.
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Поэтому они часто делают резервные копии на смартфоне и компьютере, чтобы не потерять важную информацию в случае экстренной и достаточно серьезной поломки.
Ретроградный Меркурий – миф
Как мы уже отмечали, ретроградный Меркурий (явление движения планеты в обратном направлении) лишь оптическая иллюзия. Однако особенно большое значение ретрограду планет придают астрологи.
Это время расценивается как крайне неблагоприятное для начала чего-то нового. Важные решения окажутся неверными и приведут совсем не к тому результату, который ожидался, дела будут идти плохо, а новые любовные отношения, которые начнутся в этот период, принесут печаль и разочарование.
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Впрочем, астрономы не разделяют мнение, что Меркурий (как и другие планеты) может как-то влиять на настроение человека или его деятельность.
Идея о том, что гравитация этих очень далеких тел каким-то образом влияет на нашу жизнь, просто не работает в рамках физики,
– отметил профессор Калифорнийского университета Жан-Люк Марго.
Ученые добавляют, что некоторые люди склонны винить в своих неудачах противостояния планет и звезд, тогда как им следует поискать причину ближе – например, в самих себе.