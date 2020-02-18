Революционная технология избавит смартфоны от потребности в зарядке

Зарядка будет осуществляться автоматически и незаметно для пользователя. Все будет происходить через экран, снабженный новой технологией преобразования света в энергию на основе пленки с квантовыми точками.

Команда австралийских инженеров сделала прорыв в создании солнечной "кожи" на квантовых точках. Им удалось сразу на 25% улучшить КПД генерации электрического тока под действием солнечной энергии. Их рекорд знаменует важный шаг к коммерческому применению технологии, сообщает Guardian.

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Детали разработки

Инженеры-материаловеды из Университета Квинсленда побили мировой рекорд по преобразованию солнечной энергии в электричество с помощью квантовых точек – крошечных искусственных кристаллов. Эти наночастицы можно печатать на гибких листах и ​​использовать как прозрачную искусственную кожу для питания мобильных телефонов и электромобилей, клеить на окна и другие поверхности.

По сравнению с традиционными солнечными элементами, разработка австралийцев отличается малым весом, эластичностью и способностью работать при слабом освещении – в облачную погоду или в помещении.

Технология квантовых точек:

Предыдущий рекорд по конверсии солнечного света в электричество с помощью квантовых точек составляет 13,4%. Команда профессора Вана Ляньчжоу добилась КПД 16,6%. Этот рекорд был признан Национальной лабораторией по изучению возобновляемой энергии (NREL) США.

По словам профессора Вана, прогресс почти на 25% – значительный шаг к коммерциализации этой технологии и сокращении эмиссии углекислого газа. Эта разница отделяет перспективную разработку экономически выгодного процесса. Но на этом ученые не собираются останавливаться. Их цель – доказать КПД до 20% (они уверены, что этого можно достичь) и разработать технологию серийного производства больших солнечных элементов.

Как применят технологию

По словам Вана, его группа надеется за два года разработать готовый к коммерческому применению продукт. Он позволит забыть о необходимости зарядки смартфонов, поскольку гаджеты смогут заряжаться самостоятельно через экран при любом освещении. А в течение трех-пяти лет на рынке должны будут появиться более габаритные решения – например, для питания электромобиля с помощью его поверхностей, улавливающие свет и превращают его в энергию.

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