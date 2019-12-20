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Революционная технология сделает сенсорной любую поверхность

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Чип TouchPoint сделает сенсорной практически любую поверхность / New Atlas

Ультразвуковые сканеры уже используются в качестве датчиков отпечатков пальцев, но инженеры компании UltraSense Systems "прокачали" популярную технологию. Новая разработка, согласно анонсу вендора, позволяет превратить в сенсорную поверхность практически любой материал – стекло, металл, дерево или пластик.

Особенности новой технологии

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Миниатюрный чип TouchPoint имеет габариты 1,4x2,4x0,49 мм и, по заявлению разработчиков, позволяет создавать разнообразные готовые решения – от телефонов без физических кнопок до многофункциональных сенсорных панелей, сообщает New Atlas.

Представители компании утверждают, что технология использует ультразвук для регистрации нажатия и способна работать с материалами любой плотности независимо от влажности или уровня загрязненности поверхности.

Мы видели, как меняется принцип взаимодействия с нашими устройствами, цифровое заменяет механическое, ускоряется переход к управлению с помощью виртуальных кнопок и жестов. До сих пор ультразвук не использовался в пользовательских интерфейсах таким способом,
– заявил глава и основатель UltraSense Systems Мо Магсудниа.


Чип TouchPoint от UltraSense Systems

Где это применят

По данным разработчиков, сенсорные интерфейсы на базе ультразвукового датчика с низким энергопотреблением могут быть легко интегрированы в смарт-часы и оборудование для дополненной и виртуальной реальности, а также использоваться в автомобилях.

Всего анонсировано три модели датчиков, различающихся областью срабатывания, поддержкой различной толщины панелей и дополнительными возможностями, включая функцию трекпада для ровных поверхностей.

Дата появления первых коммерческих устройств на базе чипов Touch Point производителем еще не объявлена.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Гаджеты
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