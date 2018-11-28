Революционно новый: LG запатентовала гибкий смартфон

Компания LG Electronics получила патент от офиса интеллектуальной собственности Республики Корея на новый сложный смартфон. По предварительным данным новинка получит большой гибкий дисплей, который полностью огибает корпус смартфона.

Об этом сообщает LetsgoDigital.

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В разложенном состоянии смартфон превращается в планшет, а в сложенном – смартфон крепится с помощью магнитов.

Согласно более ранним утечкам, смартфон LG с гибким сложным дисплеем может получить названия Flex, Foldi или Duplex. Разработка такого смартфона ведется в компании уже несколько лет. При этом LG делает основной акцент не на том, чтобы стать первой, кто выпустит в продажу складной смартфон, а на том, чтобы сделать что-то, что действительно нужно пользователям.



LG запатентовала гибкий смартфон

Проще говоря, LG не собирается выпускать такой смартфон просто "потому что может". Естественно, пока что представители не раскрыли подробности о проекте.



Новый смартфон LG будет окутывать смартфон с трех сторон

Отметим, в 2013 году LG выпустила смартфон LG G Flex с гибким P-OLED-экраном. Сам смартфон не гнулся, но был изогнутой формы, соответствующей естественному изгибу лица пользователя во время разговора. Теперь ожидается модель, которая сможет складываться вместе с дисплеем.

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