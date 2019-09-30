Революционный смартфон от Samsung Galaxy Fold украинцы не увидят

Недавно элитный смартфон со складывающимся экраном Galaxy Fold от компании Samsung поступил в продажу на глобальном рынке. Однако, в Украине мы это устройство не увидим.

Об этом заявили представители Samsung Electronics Ukraine во время открытия флагманского магазина Vodafone на Крещатике.

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Как передает tech.liga.net, в компании изучили спрос в нашей стране, и решили, что его уровень не высокий. Следовательно, нет смысла выводить его на украинский рынок.

Чем уникален? Как мы уже упоминали, он получил революционный дисплей, который можно складывать. Диагональ дисплея в сложенном виде составляет 4,6 дюйма. Но когда его разложить, то получаем полноценный планшет с диагональю 7,3 дюйма. На большом экране могут быть открыты сразу три окна.

Samsung Galaxy Fold: видео

Но стоит такая "революция" немало. Розничная цена Samsung Galaxy Fold составляет 1980 долларов (около 50 тысяч гривен). И это в Европе. В Украине он должен стоить еще больше. Поэтому будем откровенны, далеко не каждому украинцу такой гаджет по карману.

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